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ЦСКА разясни за абонаментните карти за "Армията", ще носят образите на Димитър Пенев и Георги Велинов

  • 31 юли 2026 | 17:04
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От ЦСКА дадоха информация за абонаментните карти за стадион "Българска армия", на който съвсем скоро отборът ще се завърне. От клуба информират, че цената ще бъде съобразена с броя на оставащите домакински мачове до края на първенството.

Картите ще носят образите на две от най-големите "армейски" легенди - Димитър Пенев и Георги Велинов, които си отидоха от този свят в началото на 2026 година.

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Ето какво пишат "червените":

"Поради нарастващия интерес към закупуването на абонаментни карти за сезон 2026/27 година за достъп до напълно обновения стадион “Българска армия” и след успешния старт на националната кампания за фен регистрация, бихме искали да уведомим всички привърженици на ЦСКА и желаещи да закупят абонаменти карти, че в настоящия момент текат активни довършителни дейности по мащабната реконструкцията на стадиона.

Очертаха терена на "Армията"
Очертаха терена на "Армията"

Паралелно с това клубното ръководство и Министерството на младежта и спорта са в активен диалог и взаимодействие по финализиране на всички административно-документални процедури, които се отнасят към стадион “Българска армия”.

След приключване на тези процеси, ще бъдат пуснати в продажба различните видове абонаменти карти, за което екипът на ЦСКА има готовност. Цената на сезонните карти ще бъде съобразена с броя на оставащите домакински двубои до края на първенството.

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Завършването на "Армията" все по-близо, оформи се надписът в сектор "В"

За нас е чест и привилегия да обявим, че абонаментните карти ще носят образите на две от най-големите легенди на клуба - Димитър Пенев и Георги Велинов. Те са сред онези личности, заради които ЦСКА е безспорният футболен колос на България и запазена марка в Европа".

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