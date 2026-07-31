Веласкес: Емоциите около мача с Университатя за мен са приключили, мисля само за утрешния мач

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди утрешния сблъсък със Септември (София). Той коментира какви са емоциите в съблекалнята след успеха в Шампионската лига, но призна, че фокусът му е само към двубоя от първенството. Веласкес говори още за новото попълнение на "сините" Хевертон, представянето на българските отбори в европейските клубни турнири и новината, че Светльо Вуцов е станал баща. Брифингът беше излъчен на живо по Sportal.bg.

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“Що се отнася до настроението, нормално е да е приповдигнато и да подсили добрата обстановка в съблекалнята. Както казах, това което постигнахме, е много хубаво и важно, защото ще играем със сигурност в групова фаза. Сега остава да видим в кои групи точно ще се състезаваме, тъй като сме в играта за ШЛ. Тази среща и емоциите около нея за мен са приключили. В момента мисля само за утрешния мач. Среща, която е с изключителна важност за нас и нямам никакво съмнение, че ни чака труден мач. В крайна сметка трябва да сме способни да управляваме тези процеси и това, което се случи в Румъния. След всички тези емоции да се върнем в настоящето, защото ни чака интересен противник. Ако не влезем в мача и не го възприемем така, както трябва, ще имаме проблеми. Без съмнение отбор, който ще ни затрудни. Има стил на игра и динамика. Трябва да разберем какво се изисква от нас и да го изиграем така, както трябва.

Както и друг път съм споменавал, откакто съм тук съм усетил уважението на всички в България. Това, което предизвиква у мен, е единствено и само благодарност на всички хора. Това увеличава отговорността ми. Това искрено и топло отношение ме прави благодарен, горд и отговорен.

В последната част на тренировка Сангаре получи проблем. Затова не беше и опция. За тренировката преди мача в Румъния говоря. Оливер, Стипе и Кирилов - ситуацията с тях е ясна. Да видим днес как ще бъдат на тренировката всички останали футболисти в този процес на възстановяване и почивка.

Хевертон е картотекиран е и има потвърждение от клуба. Оттук насетне той е един от нас - дошъл е да помага. Не става въпрос да си говорим между нас, а да покаже на терена това, за което е дошъл. В човешки план той представлява фигурата като човек и това, което търсим като характер. Добър професионалист, с добри черти на характера, мисля, че ще се впише в колектива. Относно спортно-технически качества - трябваше да вземем предвид контузиите с Камдем и количеството мачове, което се натрупа. Клубът потърси решение на всичко това, за да имаме още една опция на тази позиция. Оттук насетне той трябва да покаже на какво е способен и да помогне. Може и утре да го видите няколко минути. Трябва да влезе в динамиката на отбора, но може да се окаже опция.

Не мисля още за Кайрат. Начинът, по който възприемам динамиката на мачовете, не е тази. Имам приятели треньори, които процедират по друг начин. За мен основата на треньора и футболистите е това да са фокусирани винаги и само към следващия мач. Разбира се, останалите служители на клуба трябва да работят в дългосрочен план, свързано с логистика и всякакви други неща. И в спортно-техническият щаб има хора, които се грижат за това да подготвят треньора за следващия мач веднага след края на предишния. Но докато не свърши дадения мач, никога не се занимавам с анализ на следващия. Защото ми отклонява вниманието лично на мен, така процедирам. Мисля само за утрешния мач.

Мнението ми е много ясно относно българските клубове в Европа. Не трябва да мисля нищо относно начина на игра. Четири отбора, ако можеха да продължат - от моя гледна точка щеше да е много добре. Отвъд съперничеството, за България и българския футбол колкото повече отбори могат да играят в Европа, толкова по-добре. Заради различни мотиви - точки, ранкинг в турнирите, вдигане на нивото на първенството. И, разбира се, придава добавена стойност изобщо за продукта български футбол.

Светльо Вуцов стана баща

Много се радвам за Вуцов и семейството му. Считам, че всичко при него върви добре и са добре нещата. Случи му се нещо невероятно. Както казах и на самия Светльо, това е най-хубавото нещо, което може да му се случи. Щастлив съм за него. Според мен се намира в добро състояние, вчера имаше възможност да го освободим от заниманието, но въпреки това той не пропусна тренировка и беше наравно с останалите. Щастлив, доволен, всичко при него е много добре”, заяви Веласкес.

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