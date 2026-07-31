ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

Снощи ЦСКА отстрани Карабах след 120-минутна драма и победа с дузпи във втория квалификационен кръг на Лига Европа. По този начин "армейците" си гарантираха сблъсък с Макаби (Тел Авив) в следващия етап на надпреварата.

ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов

Пред отбора на Христо Янев се открива отлична възможност, тъй като ще бъде в урната на поставените при жребия за плейофите, който ще бъде теглен в понеделник (3 август) от 14:00 часа. "Червените" ще ползват коефициента на израелците (32.500) и ако отстранят предстоящия си опонент, ще имат преодолими съперници на крачка от основната фаза.

Ето кой е следващият съперник на ЦСКА

Сред възможните съперници на ЦСКА са:

- Сент Трюйден

- Победителят от двойката Викингур - Тюн

- Трабзонспор

- ОФИ Крит

- Победителят от двойката Ларн - Иберия 1999

- Лилестрьом

- Загубилият от двойката Арарат-Армения - Целье

- Загубилият от двойката Орхус - Сабах

- Загубилият от двойката Динамо (Загреб) - Кауно Жалгирис

- Загубилият от двойката Слован (Братислава) - Мялби

Сред непоставените отбори в жребия ще бъде и българският шампион Левски, но "сините" няма как да са опонент на ЦСКА, тъй като са от една държава. Двойката Цървена звезда - Апоел (Беер Шева) също не е вариант заради Макаби (Тел Авив).

🚨 Seeding is set for the Europa League Play-offs Draw!



📈 Clubs on the left will be Seeded!

📉 Clubs on the right will be Unseeded!



🗓️ Europa League Play-offs Draw will be made on Monday, 3 August at 13:00 CET! pic.twitter.com/OhlHxLbKGo — Football Rankings (@FootRankings) July 30, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google