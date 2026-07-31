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ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

  • 31 юли 2026 | 09:19
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Снощи ЦСКА отстрани Карабах след 120-минутна драма и победа с дузпи във втория квалификационен кръг на Лига Европа. По този начин "армейците" си гарантираха сблъсък с Макаби (Тел Авив) в следващия етап на надпреварата.

ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов
ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов

Пред отбора на Христо Янев се открива отлична възможност, тъй като ще бъде в урната на поставените при жребия за плейофите, който ще бъде теглен в понеделник (3 август) от 14:00 часа. "Червените" ще ползват коефициента на израелците (32.500) и ако отстранят предстоящия си опонент, ще имат преодолими съперници на крачка от основната фаза.

Ето кой е следващият съперник на ЦСКА
Ето кой е следващият съперник на ЦСКА

Сред възможните съперници на ЦСКА са:

- Сент Трюйден
- Победителят от двойката Викингур - Тюн
- Трабзонспор
- ОФИ Крит
- Победителят от двойката Ларн - Иберия 1999
- Лилестрьом
- Загубилият от двойката Арарат-Армения - Целье
- Загубилият от двойката Орхус - Сабах
- Загубилият от двойката Динамо (Загреб) - Кауно Жалгирис
- Загубилият от двойката Слован (Братислава) - Мялби

Сред непоставените отбори в жребия ще бъде и българският шампион Левски, но "сините" няма как да са опонент на ЦСКА, тъй като са от една държава. Двойката Цървена звезда - Апоел (Беер Шева) също не е вариант заради Макаби (Тел Авив).

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