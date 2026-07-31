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Любопитно! Ето колко публика събраха Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 в Европа

  • 31 юли 2026 | 15:43
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Двубоят ЦСКА - Карабах е бил най-посетеният домакински мач на български отбор от втория квалификациоен кръг на евротурнирите. Снощи на “Васил Левски” е имало 16 172 запалянковци. На второ място е двубоят между Левски и Университатя (Крайова) на “Герена” - 16 118 привърженици.

Домакинството на Лудогорец срещу Апоел (Тел Авив) е събрало на “Хювефарма Арена” 5632 души, което е над 20,4 % от населението на Разград. Най-слабо посетената среща на българските отбори в Европа е тази на ЦСКА 1948 - 472 запалянковци.

Това не е най-слабо посетеният двубой в този кръг на евротурнирите, тъй като 7 мача са събрали по-малко публика. Това са: Витебск (Беларус) - Сутиеска (Черна гора), Вестри (Исландия) - РФС (Латвия), Ньоме Калю (Естония) - Шелбърн (Ейре), Валур (Исландия) - Зрински (Босна), БАТЕ Борисов (Беларус) - Сион (Швейцария), Динамо Минск (Беларус) - Нефтчи (Азербайджан), Атлетик Клуб Ескалдес (Андора) - Вадуц (Лихтенщайн).

Иначе от началото на кампанията в Европа най-много домакинска публика на български отбор е имало на Левски - Борац. Тогава на “Герена” присъстват 17 325 привърженици.

Ето колко публика е присъствала на мачовете на българскте отбори във втория квалификационен кръг на Лига Европа:

Левски - Университатя Крайова (16 118)
Университатя Крайова - Левски (27 037)

Карабах - ЦСКА (23 813)
ЦСКА - Карабах (16 172)

Апоел (Тел Авив) - Лудогорец (3 944)
Лудогорец - Апоел (5 632)

Спартак (Търнава) - ЦСКА 1948 (10 164)
ЦСКА 1948 - Спартак (472)

Най-посетен домакински мач: Левски - Борац (17 325 души).

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