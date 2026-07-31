Байер отправи оферта към Наполи

От Байер (Леверкузен) са отправили оферта към Наполи за левия бек Мигел Гутиерес, съобщава Николо Скира.

Стойността на предложението е 20 млн. евро, но поставената цена на 25-годишния играч е 30 млн. Миналото лято “партенопеите” платиха на Жирона 18 млн. евро за испанеца, който досега е записал 36 мача за тима. Смята се, че намерението на Байер е юношата на Реал Мадрид да бъде заместник на наследника си Алехандро Грималдо, който беше продаден на Атлетико Мадрид за 22 млн. евро.

🚨 Leverkusen lodge official bid for Miguel Gutierrez.

Napoli hold the decision on whether to accept the offer.



The 25-year-old is Bayer’s chosen successor to Alejandro Grimaldo 🔴⚫️@GuillermoRai_#Leverkusen #Gutierrez pic.twitter.com/fhEpHbiBuE — Tendo M.S Kevin (@TendoKevin) July 31, 2026

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Снимки: Gettyimages