Собственикът на Милан: Наследството на Франко ще остане завинаги

Собственикът на Милан Джери Кардинале излезе с изявление след кончината на клубната легенда Франко Барези, който беше и почетен вицепрезидент на “росонерите”. Той изрази дълбокото си уважение към легендарния защитник и увери, че неговото наследство ще остане незаличимо във времето.

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“Днес семейството на “росонерите” скърби за загубата на великия Франко Барези. Поколения наред Франко въплъщаваше ценностите, характера и отличителността, които дефинират този клуб. Въпреки че се бореше с най-голямото си предизвикателство през последната година, той винаги беше на разположение на клуба, тихо напомняйки на всички нас какво означава да носиш тези цветове. Наследството на Франко е дълбоко и ще остане завинаги. Нашите мисли са с неговото семейство и с всички, чиито животи е докоснал”, гласи съобщението на Кардинале.

🗣️ Gerry Cardinale: "Today, the Rossoneri family mourns the passing of the great Franco Baresi.



For generations, Franco embodied the values, character, and excellence that define this Club. Even during the past year, as he faced the greatest challenge of his life, he never… pic.twitter.com/raHADCUeib — Milan Posts (@MilanPosts) July 31, 2026

Междувременно, играчите и треньорите на Милан почетоха паметта на Барези по време на днешната си тренировка от лагера си в австралийския град Пърт. Те се събраха в кръг около фланелка на тима с името на великия бранител и неговия номер 6, като запазиха минута мълчание.

United in remembrance ❤️



In Perth, Rúben Amorim, his staff and the entire team observed a minute of silence in memory of Franco Baresi ❤️ pic.twitter.com/Btbhv017tM — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

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Снимки: Imago