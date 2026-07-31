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Собственикът на Милан: Наследството на Франко ще остане завинаги

  • 31 юли 2026 | 16:35
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Собственикът на Милан: Наследството на Франко ще остане завинаги

Собственикът на Милан Джери Кардинале излезе с изявление след кончината на клубната легенда Франко Барези, който беше и почетен вицепрезидент на “росонерите”. Той изрази дълбокото си уважение към легендарния защитник и увери, че неговото наследство ще остане незаличимо във времето.

Футболният свят потъна в траур: Отиде си Франко Барези
Футболният свят потъна в траур: Отиде си Франко Барези

“Днес семейството на “росонерите” скърби за загубата на великия Франко Барези. Поколения наред Франко въплъщаваше ценностите, характера и отличителността, които дефинират този клуб. Въпреки че се бореше с най-голямото си предизвикателство през последната година, той винаги беше на разположение на клуба, тихо напомняйки на всички нас какво означава да носиш тези цветове. Наследството на Франко е дълбоко и ще остане завинаги. Нашите мисли са с неговото семейство и с всички, чиито животи е докоснал”, гласи съобщението на Кардинале.

Междувременно, играчите и треньорите на Милан почетоха паметта на Барези по време на днешната си тренировка от лагера си в австралийския град Пърт. Те се събраха в кръг около фланелка на тима с името на великия бранител и неговия номер 6, като запазиха минута мълчание.

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Снимки: Imago

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