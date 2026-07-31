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Футболният свят потъна в траур: Отиде си Франко Барези

  • 31 юли 2026 | 08:54
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Футболният свят потъна в траур: Отиде си Франко Барези

Световният футбол потъна в траур, след като легендарният капитан на Милан и Италия Франко Барези почина на 66-годишна възраст.

Историята на великия Франко Барези
Историята на великия Франко Барези

Новината за смъртта му беше официално потвърдена от клуба на живота му. Преди броени дни ръководството на ФК Милан категорично опроверга фалшиви слухове в социалните мрежи за неговата кончина. Клубът призова за уважение към личното му пространство, тъй като великият защитник преминаваше през деликатен здравословен етап. За съжаление, тази сутрин неговото сърце спря да бие.

"Милан е в сълзи след кончината на Франко Барези. Неговият пример и почтеност ще бъдат завинаги запечатани в ДНК-то на клуба, точно както е и емблематичната му фланелка с номер 6. Съболезнованията, които Милан изказва към семейството на Франко Барези в този труден момент, се споделят от всеки „росонер“, който чувства тази загуба като своя", написаха от Милан в социалните мрежи.

През август 2025 г. Барези претърпя операция за отстраняване на белодробен възел и оттогава се подлагаше на имунотерапия. Въпреки сериознотото му състояние, през февруари 2026 г. той вдъхнови милиони фенове. Легендата се появи на препълнения стадион "Сан Сиро" като един от последните факлоносци на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026.

Вечният номер 6: Кариера и постижения

Франко Барези остава в историята като абсолютен символ на лоялността и един от най-великите защитници на всички времена.

- Прекарва цялата си 20-годишна професионална кариера (1977–1997) единствено в Милан. Именно той е с най-много мачове като капитан на отбора, като носи лентата в продължение на 15 сезона.

- Облича фланелката на "росонерите" в 716 официални срещи.

- Печели 6 пъти титлата в Серия А на Италия.

- Вдига 3 пъти трофея от Шампионската лига (КЕШ).

- Световен шампион с националния отбор на Италия през 1982 г.

В негова чест Милан завинаги извади от употреба легендарния му номер 6. До последно той заемаше поста почетен вицепрезидент на клуба.

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