Силвестър Джаспър ще премине в белгийски гранд

Бившият младежки национал на България Силвестър Джаспър ще премине от Железничар (Панчево) в белгийския гранд Стандард (Лиеж), пише "Моцарт Спорт".

Ръководството на сръбския клуб е приело подобрената оферта от 1.5 милиона евро за крилото. Тази сума може да нарасне допълнително заради заложени бонуси за представяне, а Железничар си запазва и процент от бъдеща продажба. По-рано през седмицата същото издание съобщи, че друго предложение на стойност 1.2 милиона евро е било отхвърлено. Джаспър, който е роден в Лондон и е юноша на местния Фулъм, записа 7 гола и 7 асистенции в 34 мача на тима от Панчево след трансфера си от полския Шльонск преди година.

Белгийската медия Voetbalkrant пък съобщава, че офанзивният футболист е очакван в Лиеж за преминаване на медицинските изследвания, след което трябва да подпише договор за три сезона с опция за още един.

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