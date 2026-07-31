Арне Слот е отказал на Нидерландия

Арне Слот е отклонил предложението за бъде следващият селекционер на националния тим на Нидерландия по футбол, пишат медиите в страната.

Слот, който беше уволнен от Ливърпул миналия сезон, беше водещ кандидат за наследник на Роналд Куман, смятат източниците. Но 47-годишният специалист не е отказал само офертата на федерацията, но още и предложения от Милан, Фулъм и Ал-Ахли в Саудитска Арабия.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Arne Slot has REJECTED the Dutch National Team.



🗣️ Arne Slot: "I want to remain active in European club football." pic.twitter.com/vdSsnuvGWf — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 30, 2026

Нидерландската федерация се надява да назначи следващата седмица наследник на Куман, който се раздели с отбора след разочароващото отпадане на 1/16-финалите на Световното първенство. 63-годишният треньор бе на поста от 2023 година.

Ерик тен Хаг съобщи по-рано през месеца, че е кандидат за поста и ще остане технически директор на Твенте през следващите две години. Другият водещ претендент е Петер Бос, който поднови договора си с ПСВ Айндховен в края на миналия сезон, след като отборът спечели титлата. Тимът на Нидерландия ще бъде домакин на Германия на 24 септември в Лигата на нациите.

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Снимки: Imago