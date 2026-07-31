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Невероятен Лапоухов отчая Карабах и класира ЦСКА в третия квалификационен кръг на Лига Европа
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Ще се възползва ли Арда от евроеуфорията на ЦСКА 1948?

Ще се възползва ли Арда от евроеуфорията на ЦСКА 1948?

  • 31 юли 2026 | 08:00
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ЦСКА 1948 и Арда се изправят един срещу друг в мач от третия кръг на efbet Лига. Двубоят в Бистрица е с начален час 21:15 и ще бъде ръководен от Димитър Димитров.

Двата тима започнаха по идентичен начин новия сезон в родния елит. Домакините стартираха с равенство при визитата си на Спартак (Варна), а след това победиха Ботев (Враца). Гостите от своя страна започнаха с хикс при гостуването на Септември, а след това победиха Славия у дома. Така и двата състава имат по четири точки в актива си.

ЦСКА 1948 успя в Европа! Драма с дузпи изпрати "червените" в третия кръг на ЛК
ЦСКА 1948 успя в Европа! Драма с дузпи изпрати "червените" в третия кръг на ЛК

“Червените” записаха успех в Европа преди няколко дни, след като остраниха с дузпи Спартак (Търнава) и сега верятно Александър Александров ще направи доста промени в състава в сравнение с мача със словаците. Кърджалийци пък ще се опитат да се възползват от това и да измъкнат нещо от визитата си край София.

За последно двата отбора играха един срещу друг в края на 2025 година, когато Арда победи с категоричното 3:0.

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