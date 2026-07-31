Ще се възползва ли Арда от евроеуфорията на ЦСКА 1948?

ЦСКА 1948 и Арда се изправят един срещу друг в мач от третия кръг на efbet Лига. Двубоят в Бистрица е с начален час 21:15 и ще бъде ръководен от Димитър Димитров.

Двата тима започнаха по идентичен начин новия сезон в родния елит. Домакините стартираха с равенство при визитата си на Спартак (Варна), а след това победиха Ботев (Враца). Гостите от своя страна започнаха с хикс при гостуването на Септември, а след това победиха Славия у дома. Така и двата състава имат по четири точки в актива си.

ЦСКА 1948 успя в Европа! Драма с дузпи изпрати "червените" в третия кръг на ЛК

“Червените” записаха успех в Европа преди няколко дни, след като остраниха с дузпи Спартак (Търнава) и сега верятно Александър Александров ще направи доста промени в състава в сравнение с мача със словаците. Кърджалийци пък ще се опитат да се възползват от това и да измъкнат нещо от визитата си край София.

За последно двата отбора играха един срещу друг в края на 2025 година, когато Арда победи с категоричното 3:0.

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