Тер Стеген си взе довиждане с Барселона и ще пътува за Амстердам, за да подпише с Аякс

Вратарят на Барселона Марк-Андре тер Стеген ще пътува до Амстердам днес, за да финализира преминаването си под наем за година в Аякс, съобщава днес "Мундо Депортиво".
Стражът не е взел участие във вчерашната следобедна тренировка и ще напусне лагера на каталунците в Англия, след като се сбогува със съотборниците си и щаба. В Нидерландия той ще премине задължителните медицински прегледи и да подпише за един сезон. Официалното съобщение за наема му в Аякс може да се забави с няколко дни, дори до понеделник, тъй като в момента амстердамският гранд е листван на борсата.
Вратарят е силно желан от новия треньор на нидерландците Мичел, който го привлече и в Жирона. Там Тер Стеген получи тежка контузия още във втория си мач и след това пропусна целия останал сезон, включително и Световното.
Днешният ден (31 юли) е важна дата, тъй като в 23:59 ч. изтича крайният срок за Аякс да регистрира нови играчи за третия предварителен кръг на Лигата на конференциите, а Мичел иска да разполага с вратаря. Сега всичко ще зависи от това дали Аякс ще изпрати документите навреме в УЕФА, дори и да обяви официално преотстъпването по-късно.
Трябва да се отбележи, че преотстъпването на Тер Стеген няма да донесе особено облекчение за бюджета на Барселона, тъй като каталунците поемат 90% от заплатата на играча, но в зависимост от изиграните мачове Аякс ще плати малка част над договорените 10%.
34-годишният германец има договор с Барса до лятото на 2028.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google