Футболисти на Лудогорец, Монтана и бивш състезател на Левски в състава на Кабо Верде за Световното първенство

Националният селекционер на Кабо Верде, Педро Брито, по-известен като „Бубиста“, обяви днес списъка с повикани играчи за Световното първенство. Сред имената в състава личат тези на двама представители от българското първенство в лицето на Дерой Дуарте от Лудогорец и Марсио Да Роса от Монтана, както и това на бившия играч на Левски Гари Родригес.

Подготовката на националния отбор на Кабо Верде започва с обиколка на няколко острова от архипелага, насрочена между 20 и 24 май. След тази начална фаза на национална територия, делегацията ще отпътува за Португалия.

На португалска земя „Сините акули“ имат предвиден подготвителен мач срещу националния отбор на Сърбия, който ще се проведе на 31 май на стадион „Рестело“ в Лисабон. Впоследствие отборът ще пътува до САЩ, където ще изиграе втора приятелска среща. Противник ще бъде отборът на Бермудските острови в Кънектикът, преди официалния старт на груповата фаза на Световното първенство.

Списък с повиканите играчи:

Вратари: Жозимар Диаш „Возиня“ (Шавеш), Марсио да Роса (Монтана) и Карлос Сантош (Сан Диего)

Защитници: Стивън Морейра (Колумбс Крю), Вагнер Пина (Трабзонспор), Жоао Пауло Фернандеш (ФКСБ), Сидни Лопеш Кабрал (Бенфика), Логан Коща (Виляреал), Роберто Лопеш „Пико“ (Шамрок Роувърс), Келвин Пиреш (СЖК), Яник Тавареш „Стопира“ (Торензе) и Едилсон Боржеш „Диней“ (Ал Батаех).

Полузащитници: Жамиро Монтейро (Цволе), Телмо Арканжо (В. Гимараеш), Яник Семедо (Фарензе), Ларош Дуарте (Академия Пушкаш), Дерой Дуарте (Лудогорец) и Кевин Пина (Краснодар).

Нападатели: Райън Мендеш (Игдир), Уили Семедо (Омония), Гари Родригеш (Аполон Лимасол), Жоване Кабрал (Ещрела Амадора), Нуно да Коща (Истанбул Башакшекир), Дайлон Ливраменто (Каза Пиа), Жилсон Беншимол (Акрон Толяти) и Елио Варела (Макаби Тел Авив).