Емери пише история в Астън Вила: 100 победи в рекордно кратко време

Победата постигната от Астън Вила в четвъртък вечер, срещу Лил в осминафиналите на Лига Европа, беше 100-ният успех за Унай Емери начело на бирмингамци. Граница, която никой друг треньор в историята на клуба не е достигал толкова бързо.

Унай Емери беше назначен начело на Астън Вила през ноември 2022 г. Неговото влияние беше незабавно: 7-о място през първия сезон, последвано от 4-то място през първия пълен сезон с баския треньор начело.

Така Емери успя да върне Вила в Шампионската лига след 41-годишно чакане.

Астън Вила важна преднина в Лил след миг на гениалност от Оли Уоткинс

В четвъртък вечер испанецът отбеляза още един забележителен етап начело на английския клуб. Победата срещу Лил, във Франция, беше успех номер 100 начело на Вила само в 181 мача. Останалите резултати са 32 равенства и 49 загуби.

Никога в историята на клуба не се е случвало треньор на Астън Вила да достигне толкова бързо до 100 победи, за по-малко от 3 години и половина.

BBC пише, че предишният рекорд е принадлежал на Рон Сондърс, който е достигнал 100 победи в края на четвъртия си сезон начело на Вила през 1978 г. Със Сондърс начело, Вила печели първата си титла през 1981 г. след 71-годишна пауза и Купата на европейските шампиони година по-късно.

100 победи начело на Астън Вила е постигнал и Джо Мърсър, треньор на Вила между 1958 и 1964 г.; той е достигнал тази граница след 4 години и половина в отбора.

Унай Емери с ново постижение в Лига Европа

Процентът на победи, с който се гордее Емери, 55,2%, е най-високият в следвоенната история на клуба.

От момента, в който Емери беше назначен в Астън Вила, само Пеп Гуардиола (137) и Микел Артета (118) са постигнали повече победи, първият с Манчестър Сити, Артета в Арсенал.

Мениджър Изиграни мачове Победи Загуби Гуардиола 207 137 35 Артета 188 118 29 Емери 181 100 49 Хау 179 89 54 Силва 155 63 61 Слот 100 62 22 Мойс 141 58 49 Тен Хаг 110 58 31 източник: BBC

Следвай ни:

Снимки: Imago