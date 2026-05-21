Изненадващо: мениджър от Премиър лийг ще замести Моуриньо в Бенфика

Марко Силва остава най-силната опция за наследник на Жозе Моуриньо, като преговорите между двете страни са в напреднала фаза. Португалският треньор все още не е уведомил официално ръководството на Фулъм за това, че преговаря с португалския гранд. Наставникът има това право, тъй като договорът му изтича след края на сезона. Той има предложение за нов договор от страна на лондончани, но все още не е отговорил категорично дали остава или напуска. До последния мач от Висшата лига в неделя, на „Крейвън Котидж“ срещу Нюкасъл, ще се запази мълчание по въпроса.

Шефовете на Бенфика, осъзнавайки, че Жозе Моуриньо почти сигурно ще премине в Реал Мадрид, е в процес на търсене на нов наставник. Както A BOLA съобщи на 9 май, всички пътища водят към Марко Силва, който отдавна знае, че е желан от Бенфика. Контактите са положителни и на „Луш“ преобладава убеждението, че всичко може да бъде решено още през следващата седмица.

Марко Силва не пренебрегва усилията, които Фулъм полага, за да го задържи – не само финансови, с възнаграждение, което Бенфика не може да му предложи, но и стратегически. Фулъм е готов да даде на Марко Силва повече власт и автономия при формирането на състава. Въпреки че е чувствителен към предложението за подновяване, Марко Силва продължава да размишлява, за да прецени дали отборът ще има условията да направи следващата конкурентна стъпка напред. От друга страна, той също така чувства, че цикълът му във Фулъм, започнал през 2021 г., приключва – и е готов за ново предизвикателство.

Моуриньо е поставил три условия пред шефовете на Реал Мадрид

На „Луш“, освен доверието и обещанието на Руи Коща да изгради конкурентен отбор, който да му позволи да доведе тима до титлата, Марко Силва ще има комфорта да работи с Марио Бранко, генерален директор на „червените“, с когото успешно са сътрудничили в Ещорил и са изградили близки отношения. Това е един от важните фактори, които правят възможността да тренира Бенфика привлекателна.

Очакванията са Жозе Моуриньо до края на седмицата трябва да съобщи, че ще активира клаузата от 3 милиона евро, която му позволява да напусне Бенфика и да се премести на "Сантиаго Бернабеу". С края на Висшата лига контактите на Бенфика с Марко Силва трябва да се засилят.

Руи Коща ще предложи на треньора договор с минимална продължителност от два сезона. Ако разговорите с Марко Силва не доведат до споразумение, Бенфика може да задейства алтернативен план. До скоро бившият наставник на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим бе смятан за основен фаворит за нов наставник на "лисабонските орли", но бившият полузащитник е отхвърлил тази перспектива с обяснението, че желае да работи в чужбина.

Аморим наследява Моуриньо в Бенфика

В изявление, публикувано снощи, агенцията, която представлява треньора, уточни, че „Рубен Аморим отдавна е взел решение да продължи кариерата си в чужбина“, добавяйки: „Поради тази причина той не е провеждал никакви срещи с португалски клубове, за да обсъжда условия на работа, структура, състав, заплати или каквито и да било други. Всичко, което се казва извън това, е чиста спекулация и няма никакво съответствие с реалността.“

Възможността да тренира Бенфика е изключена, като клубът може да избере чуждестранен треньор, ако разговорите с Марко Силва не доведат до споразумение. Филипе Луис, който изведе Фламенго до спечелването на бразилското първенство и Копа Либертадорес, наред с други трофеи, беше предложен на Руи Коща. Със сигурност ще има и други имена, които могат да бъдат разгледани. Приоритетът на Руи Коща и Марио Бранко ще бъде да постигнат споразумение с Марко Силва през следващата седмица.