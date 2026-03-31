  3. Нов проблем с вратарите в Байерн

Нов проблем с вратарите в Байерн

Нов проблем с вратарите в Байерн

Проблемите с вратарския пост в Байерн (Мюнхен) изглежда нямат край. И двамата вратари - Мануел Нойер и Йонас Урбиг - отново са със здравословни проблеми. Последният се контузи в националния отбор на Германия.

Селекционерът Юлиан Нагелсман изпрати Урбиг у дома, след като 22-годишният вратар получи контузия в коляното. Той уточни, че не е нещо сериозно и по-скоро е предпазна мярка, но това изобщо не успокоява Венсан Компани.

Титулярът Мануел Нойер полага големи усилия да се възстанови напълно от второ мускулно разкъсване, получено в рамките на няколко седмици, така че треньорът на Байерн трябва да бъде много внимателен с вратарите си. В противен случай може да се стигне до ситуация, в която да титулува 16-годишния Леонард Прескот именно в двата мача с Реал Мадрид (7/15 април) от четвъртфиналите на Шампионската лига.

Германският шампион вече беше в подобна ситуация преди реванша от осминафиналите с Аталанта (4:1), но тогава беше спасен от третия вратар, Свен Улрайх, който междувременно се контузи, както и четвъртият вратар, Леон Кланак!

Според таблоида „Билд“ Байерн е изготвил план, за да избегне неприятна изненада. Така Нойер трябва да се завърне на вратата в събота срещу Фрайбург и ще бъде титуляр и на „Сантяго Бернабеу“ на 7 април.

Но между двата мача с Реал Мадрид, в мача с Санкт Паули (11 април), той трябва да отстъпи мястото си на Урбиг, възстановен от контузията в коляното, получена в лагера на германския национален отбор.

По стечение на обстоятелствата Реал Мадрид също има голям проблем с вратарите. Титулярът Тибо Куртоа, в отлична форма този сезон, се контузи и ще пропусне и двата мача с Байерн, така че треньорът Алваро Арбелоа ще трябва да разчита на резервата Андрий Лунин.

Емери пише история в Астън Вила: 100 победи в рекордно кратко време

Емери пише история в Астън Вила: 100 победи в рекордно кратко време

Бранител на Бенфика: Винисиус прояви неуважение към нас

Бранител на Бенфика: Винисиус прояви неуважение към нас

Артета притеснен за Гьокереш: Искаме той да вкарва

Артета притеснен за Гьокереш: Искаме той да вкарва

Кристиано Роналдо става акционер в Ал-Насър

Кристиано Роналдо става акционер в Ал-Насър

Ман Сити е готов да активира клаузата за откупуване на Семеньо

Ман Сити е готов да активира клаузата за откупуване на Семеньо

Аврамович за това какво е да играеш срещу Звезда: Няма значение кой е съперникът, но е хубаво срещу съотборници от националния отбор

Аврамович за това какво е да играеш срещу Звезда: Няма значение кой е съперникът, но е хубаво срещу съотборници от националния отбор

България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026

България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026

Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

Дениз Ундав спаси Германия от фиаско срещу Гана, бундестимът с много въпросителни преди Мондиала

Дениз Ундав спаси Германия от фиаско срещу Гана, бундестимът с много въпросителни преди Мондиала

Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

България U17 удари Литва и се класира за Лига "А" в евроквалификациите

България U17 удари Литва и се класира за Лига "А" в евроквалификациите

