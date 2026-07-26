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Реал Мадрид търси купувач за Чуамени, надеждата е в Манчестър Юнайтед

  • 26 юли 2026 | 00:54
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Реал Мадрид търси купувач за Чуамени, надеждата е в Манчестър Юнайтед

Ръководството на Реал Мадрид е отворено към възможността да се раздели с Орелиан Чуамени. Испанският гранд е готов да обсъди продажбата на френския халф на фона на спекулациите за евентуалното привличане на Родри от Манчестър Сити.

Капитанът на световния шампион Испания вече е договорил личните си условия с "белите", но преговори между двата клуба не са водени, а Ман Сити ще направи всичко възможно да го задържи.

Манчестър Юнайтед започва преговори за Чуамени до дни
Манчестър Юнайтед започва преговори за Чуамени до дни

Към Чуамени интерес проявява Манчестър Юнайтед. Въпреки това, очакваната висока заплата на французина и значителната трансферна сума, която Реал би поискал, са в разрез с политиката на „червените дяволи“ за контрол върху разходите.

През изминалия сезон в Ла Лига Чуамени взе участие в 33 мача, в които отбеляза един гол.

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Снимки: Gettyimages

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