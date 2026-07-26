Реал Мадрид търси купувач за Чуамени, надеждата е в Манчестър Юнайтед

Ръководството на Реал Мадрид е отворено към възможността да се раздели с Орелиан Чуамени. Испанският гранд е готов да обсъди продажбата на френския халф на фона на спекулациите за евентуалното привличане на Родри от Манчестър Сити.

Капитанът на световния шампион Испания вече е договорил личните си условия с "белите", но преговори между двата клуба не са водени, а Ман Сити ще направи всичко възможно да го задържи.

Манчестър Юнайтед започва преговори за Чуамени до дни

Към Чуамени интерес проявява Манчестър Юнайтед. Въпреки това, очакваната висока заплата на французина и значителната трансферна сума, която Реал би поискал, са в разрез с политиката на „червените дяволи“ за контрол върху разходите.

През изминалия сезон в Ла Лига Чуамени взе участие в 33 мача, в които отбеляза един гол.

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Снимки: Gettyimages