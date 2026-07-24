Моуриньо тръгна с победа от дузпа в контрола при повторния си дебют в Реал

Испанският вицешампион Реал Мадрид победи с минималното 1:0 третодивизионния Алкоркон при повторния дебют на Жозе Моуриньо на чело на „Белия балет". Двубоят се изигра на стадион „Алфредо ди Стефано", а единственото попадение в контролата падна в 81-вата минута след точно изпълнена дузпа от Даниел Янес. Арда Гюлер пропусна друг 11-метров наказателен удар през първото полувреме.

Откриващите 20 минути от занятието бяха открити за медиите и се излъчваха по клубната телевизия на 15-кратните европейски клубни шампиони. Моуриньо стартира с Андрий Лунин на вратата, който бе и с капитанската лента, а пред него действаха в отбрана Трент Александър-Арнолд, Раул Асенсио, Дийн Хаусен и Алваро Карерас. В халфовата линия действаха Едуардо Камавинга, Хорхе Сестеро и пропусналия дузпа Гюлер. Атаката бе оформена от трима нападатели в лицето на Франко Мастантуоно, Гонсало Гарсия и Габри Валеро.

В закриващите 20 минути от срещата Моуриньо смени целия си отбор и заложи само на футболисти от клубната академия, сред които бе и голмайсторът Янес.

До края на месеца Реал ще има още една проверка срещу друг отбор от Испания в лицето на Леганес. Срещата е на 28 юли, а след това предстоят международни приятелски срещи с италианския Фиорентина на 1 август и унгарския Ференцварош на 8 август. На 12 август пък за момента е последната насрочена контрола към момента и тя е срещу новака в Ла Лига Депортиво Ла Коруня.

Вицешампионите стартират участието си в испанския шампионат на 22 август с гостуване на Еспаньол.



СНИМКА: Real Madrid C.F.// TWITTER

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