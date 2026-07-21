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Мъжкият национален отбор на България по волейбол се завръща след участието си в Лигата на нациите
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  3. Винисиус претърпя операция, но каквато феновете биха предположили

Винисиус претърпя операция, но каквато феновете биха предположили

  • 21 юли 2026 | 13:07
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Нападателят на бразилския национален отбор и Реал Мадрид Винисиус Жуниор претърпя козметична операция, съобщи Portal Leo Dias. Според информацията, 26-годишният футболист е претърпял процедура за корекция на брадичката в клиника в Гояс, Бразилия, след като Бразилия отпадна от Световното първенство през 2026 г., където загуби с 1:2 от Норвегия на 1/16-финалите. На Световното първенство през 2026 г. Винисиус отбеляза четири гола и направи една асистенция в пет мача. Нападателят играе за Реал Мадрид от 2018 г. С отбора той спечели три пъти испанската лига, два пъти Шампионската лига и два пъти Суперкупата на УЕФА.

Винисиус се обясни в любов на инфлуенсър
Винисиус се обясни в любов на инфлуенсър
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Снимки: Gettyimages

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