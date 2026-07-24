Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Реал се активизира за Родри

Реал се активизира за Родри

  • 24 юли 2026 | 22:09
  • 998
  • 5
Реал се активизира за Родри

Реал Мадрид е започнал много сериозна работа по привличането на носителя на “Златната топка” за 2024 г. Родриго Ернандес - Родри, информира „The Athletic“.

Според източника самият клубен президент Флорентино Перес се е решил на трансфера, а това означава, че вече няма други спънки „лос бланкос“ да опитат да привлекат дефанзивния халф на Манчестър Сити. На „Бернабеу“ са уверени, че ще успеят да се подсилят с испанския полузащитник. Действията на „кралския“ клуб подсказват, че се работи въз основата, че Родри ще пристигне.

Все още разговори с Манчестър Сити не са провеждани. Самият Родриго Ернандес обаче мечтае да играе в Реал Мадрид въпреки миналото си в градския съперник Атлетико. Не се съобщава за каква цена би се стигнало до споразумение с “гражданите”.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Евртън се раздели Идриса Гей

Евртън се раздели Идриса Гей

  • 24 юли 2026 | 22:27
  • 1331
  • 0
Българският талант Валери Владимиров попадна в групата на Милан за контрола със Селтик

Българският талант Валери Владимиров попадна в групата на Милан за контрола със Селтик

  • 24 юли 2026 | 22:16
  • 2328
  • 2
Моуриньо тръгна с победа от дузпа в контрола при повторния си дебют в Реал

Моуриньо тръгна с победа от дузпа в контрола при повторния си дебют в Реал

  • 24 юли 2026 | 21:40
  • 5267
  • 2
Ман Юнайтед се развихри във втората си контрола

Ман Юнайтед се развихри във втората си контрола

  • 24 юли 2026 | 21:26
  • 4394
  • 1
МОК отказа да разследва Инфантино

МОК отказа да разследва Инфантино

  • 24 юли 2026 | 20:30
  • 1954
  • 0
Спортният арбитражен съд определи дата за разглеждането на обжалването на Сенегал

Спортният арбитражен съд определи дата за разглеждането на обжалването на Сенегал

  • 24 юли 2026 | 20:18
  • 1067
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Златната резерва" Кабов попари Славия под проливния дъжд в Кърджали

"Златната резерва" Кабов попари Славия под проливния дъжд в Кърджали

  • 24 юли 2026 | 23:09
  • 9001
  • 22
БФС освободи Лудогорец от таксата за "Правило 4" - ето каква е причината

БФС освободи Лудогорец от таксата за "Правило 4" - ето каква е причината

  • 24 юли 2026 | 19:34
  • 23915
  • 126
Хулио Веласкес: Отдава се прекалено голямо значение, че се играят два мача на седмица

Хулио Веласкес: Отдава се прекалено голямо значение, че се играят два мача на седмица

  • 24 юли 2026 | 16:17
  • 31202
  • 26
Испанец се превърна в герой за Берое в дербито с Хебър

Испанец се превърна в герой за Берое в дербито с Хебър

  • 24 юли 2026 | 20:41
  • 16655
  • 15
Леброн Джеймс избра Филаделфия, подписва за 2 години

Леброн Джеймс избра Филаделфия, подписва за 2 години

  • 24 юли 2026 | 19:17
  • 10338
  • 4
Италианец е новият шеф на родните съдии

Италианец е новият шеф на родните съдии

  • 24 юли 2026 | 16:09
  • 13499
  • 23