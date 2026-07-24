Реал се активизира за Родри

Реал Мадрид е започнал много сериозна работа по привличането на носителя на “Златната топка” за 2024 г. Родриго Ернандес - Родри, информира „The Athletic“.

Според източника самият клубен президент Флорентино Перес се е решил на трансфера, а това означава, че вече няма други спънки „лос бланкос“ да опитат да привлекат дефанзивния халф на Манчестър Сити. На „Бернабеу“ са уверени, че ще успеят да се подсилят с испанския полузащитник. Действията на „кралския“ клуб подсказват, че се работи въз основата, че Родри ще пристигне.

Все още разговори с Манчестър Сити не са провеждани. Самият Родриго Ернандес обаче мечтае да играе в Реал Мадрид въпреки миналото си в градския съперник Атлетико. Не се съобщава за каква цена би се стигнало до споразумение с “гражданите”.

🚨💣 RODRI TO REAL MADRID, WORK UNDERWAY!



- CONFIDENCE IN AGREEMENT WITH MANCHESTER CITY

- THE CLUB IS OPERATING ON THE BASIS THAT HE WILL JOIN

- MIND CHANGED AFTER HIS WORLD CUP PERFORMANCES@David_Ornstein @MarioCortegana pic.twitter.com/5Li1SmkFhe — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 24, 2026

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