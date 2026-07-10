Винисиус наруши мълчанието си: Чувството на разочарование е огромно, моля за прошка

Пет дни след отпадането на Бразилия от Норвегия на осминафиналите на Световното първенство, Винисиус наруши мълчанието си. Той направи това с писмо, публикувано в социалните мрежи, придружено от черно-бяла снимка, на която лежи на тревата, съсипан след последния съдийски сигнал. Нападателят на Реал Мадрид, който беше основната фигура в атаката на „канарчетата“ по време на турнира с три гола и две асистенции, реши да се обърне към феновете след няколко дни на размисъл.

В мача срещу Норвегия при резултат 0:0 Бразилия получи правото да изпълни дузпа, но Винисиус не се нагърби с отговорността. Тя беше поверена на Бруно Гимараеш, определен за изпълнител от треньорския щаб на Анчелоти, който в крайна сметка пропусна срещу норвежкия вратар. След мача Винисиус уточни в микс зоната, че не е избягал от отговорност, а просто е уважил предварително взетото решение от треньорския екип.

Vinicius desnuda su «frustración» en una emotiva carta https://t.co/zPo44676h0 — ABC Deportes (@abc_deportes) July 10, 2026

"Близо четири години по-късно отново се замислям какво да напиша след разочарование на Световно първенство. Видях толкова много хора от всички възрасти да ме подкрепят и да прегръщат нашата мечта и би било несправедливо да мълча. Но имах нужда от няколко дни, за да размисля", написа Винисиус.

"Да нося фланелката на националния отбор е най-голямата гордост в живота ми, а отпадането на осминафинал на Световно първенство е чувство, което е много трудно да се обясни. Знам колко много се подготвях, колко бях концентриран и колко силно желаех това заради вас и заради моето семейство. Чувството на разочарование е огромно. Имахме достатъчно силен отбор, за да стигнем много по-далеч, но не успяхме. Моля за прошка и ще се боря за нашата мечта да се върнем на върха на света", допълва той.

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Снимки: Gettyimages