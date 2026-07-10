Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Мондиал 2026, Испания - Белгия
  1. Световно първенство
  2. Бразилия
  3. Винисиус наруши мълчанието си: Чувството на разочарование е огромно, моля за прошка

Винисиус наруши мълчанието си: Чувството на разочарование е огромно, моля за прошка

  • 10 юли 2026 | 20:16
  • 790
  • 2

Пет дни след отпадането на Бразилия от Норвегия на осминафиналите на Световното първенство, Винисиус наруши мълчанието си. Той направи това с писмо, публикувано в социалните мрежи, придружено от черно-бяла снимка, на която лежи на тревата, съсипан след последния съдийски сигнал. Нападателят на Реал Мадрид, който беше основната фигура в атаката на „канарчетата“ по време на турнира с три гола и две асистенции, реши да се обърне към феновете след няколко дни на размисъл.

В мача срещу Норвегия при резултат 0:0 Бразилия получи правото да изпълни дузпа, но Винисиус не се нагърби с отговорността. Тя беше поверена на Бруно Гимараеш, определен за изпълнител от треньорския щаб на Анчелоти, който в крайна сметка пропусна срещу норвежкия вратар. След мача Винисиус уточни в микс зоната, че не е избягал от отговорност, а просто е уважил предварително взетото решение от треньорския екип.

"Близо четири години по-късно отново се замислям какво да напиша след разочарование на Световно първенство. Видях толкова много хора от всички възрасти да ме подкрепят и да прегръщат нашата мечта и би било несправедливо да мълча. Но имах нужда от няколко дни, за да размисля", написа Винисиус.

"Да нося фланелката на националния отбор е най-голямата гордост в живота ми, а отпадането на осминафинал на Световно първенство е чувство, което е много трудно да се обясни. Знам колко много се подготвях, колко бях концентриран и колко силно желаех това заради вас и заради моето семейство. Чувството на разочарование е огромно. Имахме достатъчно силен отбор, за да стигнем много по-далеч, но не успяхме. Моля за прошка и ще се боря за нашата мечта да се върнем на върха на света", допълва той.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Швейцария със сигурност ще е без Манзамби в четвъртфинала срещу Аржентина

Швейцария със сигурност ще е без Манзамби в четвъртфинала срещу Аржентина

  • 10 юли 2026 | 21:33
  • 107
  • 0
Милан обяви сделката си с Лацио, Реал Мадрид ще прибере голяма сума

Милан обяви сделката си с Лацио, Реал Мадрид ще прибере голяма сума

  • 10 юли 2026 | 21:12
  • 1757
  • 0
Топката, с която Марадона отбеляза Гола на века, на търг - началната цена е невероятна

Топката, с която Марадона отбеляза Гола на века, на търг - началната цена е невероятна

  • 10 юли 2026 | 20:35
  • 1877
  • 0
Голяма изненада в състава на Испания, Де Бройне и Доку се завръщат за Белгия

Голяма изненада в състава на Испания, Де Бройне и Доку се завръщат за Белгия

  • 10 юли 2026 | 20:28
  • 9256
  • 9
ФИФА пусна нова партида билети за финала на Световното

ФИФА пусна нова партида билети за финала на Световното

  • 10 юли 2026 | 20:08
  • 279
  • 0
Меси предизвиква модерния футбол: най-добрият на Мондиал 2026 тича най-малко

Меси предизвиква модерния футбол: най-добрият на Мондиал 2026 тича най-малко

  • 10 юли 2026 | 20:00
  • 5989
  • 32
Виж всички

Водещи Новини

Голяма изненада в състава на Испания, Де Бройне и Доку се завръщат за Белгия

Голяма изненада в състава на Испания, Де Бройне и Доку се завръщат за Белгия

  • 10 юли 2026 | 20:28
  • 9256
  • 9
УЕФА заведе дисциплинарно производство срещу Левски заради расизъм

УЕФА заведе дисциплинарно производство срещу Левски заради расизъм

  • 10 юли 2026 | 18:26
  • 19389
  • 132
Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)

Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)

  • 10 юли 2026 | 18:08
  • 13924
  • 16
Меси предизвиква модерния футбол: най-добрият на Мондиал 2026 тича най-малко

Меси предизвиква модерния футбол: най-добрият на Мондиал 2026 тича най-малко

  • 10 юли 2026 | 20:00
  • 5989
  • 32
Синер сломи Джокович на Уимбълдън, ясни са финалистите

Синер сломи Джокович на Уимбълдън, ясни са финалистите

  • 10 юли 2026 | 20:52
  • 24336
  • 25
Официално: ЦСКА продаде Делова в Турция

Официално: ЦСКА продаде Делова в Турция

  • 10 юли 2026 | 16:07
  • 16854
  • 38