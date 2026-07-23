Реал Мадрид заложи на тъмнозелено

Три седмици преди началото на сезона в Ла Лига Реал Мадрид официално представи втория си екип. След като вече беше известен титулярният, който е бял със зелена реклама и розови ивици на Адидас, сега клубът показа и резервния си комплект, който прави препратка към цвета на спонсора.

Новата фланелка е в тъмнозелен цвят с детайли в мръснобяло, като по този начин се преосмисля цветова комбинация, използвана в миналото, но с модерна и актуална визия. Дизайнът не е изчистен, а включва фин геометричен мотив с инициалите на клуба. Яката е модерна, с кант в мръснобяло. Екипът включва и логото с детелина на Адидас, което свързва иновациите в елитния спорт с футболната култура и стила извън терена.

От „белия балет“ се надяват фланелката да пожъне голям успех. Тя вече е налична за закупуване в официалния уебсайт на клуба и на страницата на Адидас, като най-евтината версия за възрастни се продава на цена от 100 евро.

Освен екипа за полевите играчи, беше представен и този за вратарите. В този случай фланелката е светлосиня, с по-тъмни тонове на ръкавите и отстрани, а ивиците на Адидас са в неоновожълт цвят.

Реал Мадрид обаче ще се включи в шампионата със седмица закъснение, след като двубоят на тима от първия кръг срещу Реал Сосиедад беше отложен заради участието на футболисти на тима в късните кръгове от Мондиала.

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