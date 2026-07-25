От Ман Сити са поставени пред изпитание, вече очакват оферта от страна на Реал за Родри, това може да доведе до верижна реакция

Новият мениджър на Манчестър Сити, Енцо Мареска, призна, че клубът е изправен пред сериозна битка за задържането на своята звезда Родри, тъй като полузащитникът е твърдо решен да премине в Реал Мадрид, изненадващо съобщава "Дейли Мейл". В Сити се подготвят за оферта от страна на испанския гранд, където подкрепата за привличането на 30-годишния футболист нараства, особено след като той изведе Испания до световната титла. Към момента няма официален контакт между двата клуба, но договорът на Родри със Сити изтича само след година, а той е отхвърлил предложението за нов контракт, отправено му през април.

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Желанието на играча е да се завърне в Мадрид по семейни причини. Преди да се присъедини към Сити, той игра за градския съперник Атлетико. Смята се, че по-рано тази седмица неговите агенти са провели среща с представители на Реал в мадридския квартал Посуело.

По време на официалното си представяне като наследник на Пеп Гуардиола в петък, бившият наставник на Челси, Мареска, призна, че „всеки мениджър“ би искал да привлече Родри.

Ако Реал Мадрид официализира интереса си, Манчестър Сити ще поиска значителна трансферна сума, но все още не се е отказал от надеждата да задържи своя ключов играч. „Гражданите“ вече привлякоха Елиът Андерсън и работят по сделка на стойност 85 милиона паунда за младия талант от Лил, Аюб Буади. Новият треньор на Реал, Жозе Моуриньо, е привлечен, за да премахне предполагаемите разделения в съблекалнята на мадридчани и вече настоява за привличането на опитни играчи. Родри напълно отговаря на този профил.

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Клубовете от Висшата лига са нащрек, знаейки, че евентуалното привличане на Родри може да има верижен ефект. Шансовете за изява на Орелиен Чуамени може да намалеят, а неговият сънародник Едуардо Камавинга също може да напусне. От Манчестър Юнайтед отдавна проявява интерес към Чуамени, но не е отправял запитване от май месец насам. В клуба са наясно, че 26-годишният играч би бил много скъп и трудно би се вписал в настоящата им структура на заплатите. Камавинга пък е бил разглеждан като вариант от Сити, Челси и Арсенал. Въпреки опита си, той е все още само на 23 години и може да представлява по-изгодна инвестиция, но ключовият въпрос е дали някой от двамата би напуснал Мадрид.

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