Винисиус се обясни в любов на инфлуенсър

Виржиния Фонсека и Винисиус Жуниор вече не крият чувствата си един към друг. След като през май тази година приключи петмесечна връзка, ранното отпадане на Бразилия от Световното първенство през 2026 г. на осминафиналите доведе до помирение между двамата.

След като слухове и снимки, разпространени от близки до двойката в социалните мрежи, подхранваха спекулациите, футболистът на Реал Мадрид направи коментар в Инстаграм на бразилския инфлуенсър, който разсейва всички съмнения. „Обичам те“, написа той под публикация за ваканцията на Виржиния Фонсека.

Романсът между Вини Джуниър и Виржиния предизвика огромен шум в Бразилия. Връзката се оказа замесена в противоречия, когато играчът беше принуден да се извини публично, след като медиите разкриха, че е изпращал съобщения на различни модели.

Връзката им приключи през май 2026 г., в навечерието на старта на Световното първенство. Въпреки това, по време на самото състезание, слуховете, че отново са заедно, набраха сила. Всичко това, защото Виржиния сподели в Инстаграм снимка на букет рози, придружен от обеци, създадени от любимия дизайнер на спортиста — който не пропусна да реагира на публикацията с няколко емотикони със сърца.

Снимка: Инстаграм

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