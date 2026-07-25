Арсенал предлага Гьокереш и доплащане, за да вземе Хулиан Алварес

Ръководството на Атлетико Мадрид е склонно да приеме разменна сделка с Арсенал, включваща Хулиан Алварес и Виктор Гьокереш. „Топчиите“, които тази седмица потвърдиха привличането на Христос Цолис от Брюж, продължават да търсят начини да подсилят атаката си, особено след като изпуснаха Морган Роджърс, преминал в лондонския съперник Челси.

Смята се, че Алварес е мечтаното попълнение за Микел Артета, въпреки че предпочитанието на аржентинския национал да се присъедини към Барселона се оказва сериозна пречка. Независимо от това, отказът на Атлетико да продаде аржентинеца на директен съперник остави вратата отворена за шампиона на Премиър лийг. От Арсенал са готови да предложат Гьокереш като част от сделка, включваща играч плюс пари в брой за Алварес.

„Кадена СЕР“ твърди, че офертата от 51,7 милиона паунда плюс Гьокереш вече се разглежда сериозно от клуба от Ла Лига. Това означава, че перспективата бившият играч на Манчестър Сити да се завърне в Англия става все по-реална. Освен това, в материала се посочва, че Атлетико ще проведе решаващи разговори с Алварес, след като той се завърне от лятната си почивка след достигането до финала на Световното първенство с Аржентина.

Арсенал подготвя оферта за Алварес

Ако тези информации се окажат верни и 26-годишният играч остане твърд в желанието си да напусне, тогава сделката с Арсенал е най-вероятният изход по две причини. Първата е позицията на Атлетико да не продава на директен съперник в лицето на Барселона, а втората е, че размяната решава проблема с намирането на заместник.

Това би представлявало безкомпромисна стратегия от страна на Артета и спортния директор Андреа Берта, тъй като Гьокереш се присъедини към Арсенал едва миналото лято. В дебютния си сезон той отбеляза 21 гола в 55 мача във всички турнири, помагайки на „артилеристите“ да спечелят титлата в Англия.

Неотдавна пък изпълнителният директор на Атлетико Мигел Анхел Хил, отсече, че Алварес няма да напусне това лято.



„Моята позиция е ясна, позицията на клуба е ясна. Уведомили сме играча, неговите представители и президента на Барселона. Нямам абсолютно никакво съмнение, че Атлетико е правилното място в света за Хулиан и че Хулиан е перфектният централен нападател за Атлетико Мадрид. Искаме да го задържим", каза шефът на "дюшекчиите".

„Наскоро чух президента на Барселона да казва, че офертата, която е направил към Атлетико Мадрид, не е била неограничена. Единственият ми отговор е, че нашият отговор е неограничен. Ние НЕ искаме да го продаваме. Не приехме оферта от 100 милиона евро и няма да приемем такава от 150 милиона или дори 200 милиона евро", добави Мигел Анхел Хил.

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Снимки: Gettyimages