Нов обрат! Реал започна работа по привличането на Диоманде

Реал Мадрид предприема първи стъпки в опита си да привлече крилото на РБ Лайпциг Ян Диоманде, който е национал на Кот д'Ивоар.

„Ди Атлетик“ и германското издание „Билд“ съобщават, че, „белият балет“ вече е осъществил контакт с немския клуб, за да се запознае с условията по евентуален трансфер на един от най-обещаващите млади таланти в световния футбол. Диоманде е само на 19 години и вече е национал на страната си.

🚨 ¡EL REAL MADRID NEGOCIA POR DIOMANDE!

👀 El conjunto blanco habría presentado una oferta de 100M€. Tiene el mismo representante que Vinicius. Te lo contamos todo, en AS.



✍🏻 @jmartinpr_ pic.twitter.com/SiUa3hnNCl — Diario AS (@diarioas) July 24, 2026

Тези първоначални разговори между двата клуба са послужили за проучване на възможността за осъществяване на сделка още през настоящото лято. Очаква се цената на играча да не бъде по-ниска от 90 млн евро. Нападателят, който се отличава със своята скорост, дрибъл и способност да играе на различни позиции в атака, е бил сред футболистите, които Реал Мадрид е следил с повишено внимание още преди началото на Световното първенство.

Нов обрат с Ян Диоманде, който бил дал обещание на няколко клуба

Диоманде се предполага, че би трябвало да се впише в контекста на традиционната политика на Реал Мадрид да залага на млади играчи с огромен потенциал. Въпреки това, към момента няма напреднали преговори и разговорите между клубовете все още са в начална фаза.

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