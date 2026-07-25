Арсенал прави опит да вземе Винисуис

Арсенал ще направи опит да вземе Винисиус Жуниор, ако той не подпише нов договор с Реал Мадрид. 26-годишният бразилски национал е един от вариантите, който обсъждат “артилеристите” за подсилване на атаката си. Интересът на лондончани е в начална фаза и не е ясно дали ще доведе до реална оферта.
Винисуис има договор с Реал за още 12 месеца и на този етап двете страни не са близо до подновяване, което означава, че той може да си тръгне като свободен агент следващото лято. Именно поради тази причина “белите” не отричат възможността нападателят да бъде продаден това лято.
Представители на Винисиус са го предлагали на Ливърпул, но мърсисайдци са заявили, че нямат интерес. В Саудитска Арабия мечтаят за бразилеца, като Ал-Ахли е готов с оферта, ако получи зелена светлина. Миналата година саудитите му предложиха 5-годишен договор на стойност 1 милиард евро.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages