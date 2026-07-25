Арсенал прави опит да вземе Винисуис

Арсенал ще направи опит да вземе Винисиус Жуниор, ако той не подпише нов договор с Реал Мадрид. 26-годишният бразилски национал е един от вариантите, който обсъждат “артилеристите” за подсилване на атаката си. Интересът на лондончани е в начална фаза и не е ясно дали ще доведе до реална оферта.

Винисуис има договор с Реал за още 12 месеца и на този етап двете страни не са близо до подновяване, което означава, че той може да си тръгне като свободен агент следващото лято. Именно поради тази причина “белите” не отричат възможността нападателят да бъде продаден това лято.

🚨 EXCL: Arsenal exploring move to sign Vinicius Junior from Real Madrid. #AFC interest early stage + clubs not yet in talks but idea approved at all levels. Much rests on contract process as no breakthrough yet & #RMFC do not want free exit @TheAthleticFC https://t.co/qYdS5vlfE6 — David Ornstein (@David_Ornstein) July 25, 2026

Представители на Винисиус са го предлагали на Ливърпул, но мърсисайдци са заявили, че нямат интерес. В Саудитска Арабия мечтаят за бразилеца, като Ал-Ахли е готов с оферта, ако получи зелена светлина. Миналата година саудитите му предложиха 5-годишен договор на стойност 1 милиард евро.

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Снимки: Gettyimages