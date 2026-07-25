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РБ Лайпциг са отказали на Реал за Диоманде

  • 25 юли 2026 | 05:26
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РБ Лайпциг са отказали на Реал за Диоманде

Една от големите трансферни саги от настоящия трансферен прозорец продължава да не се разплита. След като късно снощи дойде информация, че Реал Мадрид ще се включи в наддаването за Ян Диоманде, сега информация посочва, че от РБ Лайпциг са отхвърлили предложение на „кралете".

Нов обрат! Реал започна работа по привличането на Диоманде
Нов обрат! Реал започна работа по привличането на Диоманде

Журналистът Бен Джейкъбс посочва на страницата си в социалната мрежа Х, че 15-кратните европейски клубни шампиони са предложили на германците оферта от 90 млн евро и още 10 млн под формата на бонуси. Клубът от Бундеслигата обаче настоява да получи фиксирана сума от 130 млн евро и не възнамерява да отстъпи.

Според източника мадридчани не са се отказали, а клубният президент Флорентино Перес е в готовност да даде дори 150 млн евро.

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