РБ Лайпциг са отказали на Реал за Диоманде

Една от големите трансферни саги от настоящия трансферен прозорец продължава да не се разплита. След като късно снощи дойде информация, че Реал Мадрид ще се включи в наддаването за Ян Диоманде, сега информация посочва, че от РБ Лайпциг са отхвърлили предложение на „кралете".

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Журналистът Бен Джейкъбс посочва на страницата си в социалната мрежа Х, че 15-кратните европейски клубни шампиони са предложили на германците оферта от 90 млн евро и още 10 млн под формата на бонуси. Клубът от Бундеслигата обаче настоява да получи фиксирана сума от 130 млн евро и не възнамерява да отстъпи.

🚨 Real Madrid's proposal for Yan Diomande was €90m+€10m and has already been rejected. Real still in talks.



Leipzig want around €130m (likely fixed), and have already pointed to the fact Florentino Perez campaigned promising a €150m signing.



The bid is not identical to… pic.twitter.com/5r87Rl7rQp — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 24, 2026

Според източника мадридчани не са се отказали, а клубният президент Флорентино Перес е в готовност да даде дори 150 млн евро.

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