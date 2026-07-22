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  3. Двукратен шампион с Борусия (Дортмунд) влиза в щаба на Клоп

Двукратен шампион с Борусия (Дортмунд) влиза в щаба на Клоп

  • 22 юли 2026 | 12:32
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Назначението на Юрген Клоп начело на Германия е свършен факт, а местните медии продължават да разкриват подробности относно екипа на сигурния нов селекционер на Бундестима.

Има пълно споразумение: Юрген Клоп поема Германия
Има пълно споразумение: Юрген Клоп поема Германия

Бившият мениджър на Ливърпул ще включи в щаба си и бившият национал Свен Бендер, твърди “Билд”. 37-годишният доскорошен играч е двукратен шампион с Борусия (Дортмунд) през 2011 и 2012 г. - точно под ръководството на Клоп, с който се познават отлично и са работили заедно в продължение на шест години.

Като футболист Бендер има 224 мача и 4 гола за “жълто-черните”, както и 7 срещи за националния отбор на Германия. След като приключи състезателната си кариера през 2021 г., той се отдаде на треньорството, като първо е асистент в юношеските отбори на Бундестима до 16 и 17 години.

След това Бендер бе помощник и на Един Терзич в любимия си Дортмунд в периода 2023-2024 г. Впоследствие бившият национал стана треньор на четвъртодивизионния Унтерхахинг, където е и в този момент.

Сега се очаква Бендер да се присъедини към екипа на новия германски селекционер, заедно с дългогодишните помощници на Клоп Петер Кравиц и Пепин Лийндерс. По всяка вероятност още в този петък ще бъде официалната пресконференция, в която Клоп ще бъде представен като новия треньор на Германия.

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Снимки: Imago

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