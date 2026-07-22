Двукратен шампион с Борусия (Дортмунд) влиза в щаба на Клоп

Назначението на Юрген Клоп начело на Германия е свършен факт, а местните медии продължават да разкриват подробности относно екипа на сигурния нов селекционер на Бундестима.

Има пълно споразумение: Юрген Клоп поема Германия

Бившият мениджър на Ливърпул ще включи в щаба си и бившият национал Свен Бендер, твърди “Билд”. 37-годишният доскорошен играч е двукратен шампион с Борусия (Дортмунд) през 2011 и 2012 г. - точно под ръководството на Клоп, с който се познават отлично и са работили заедно в продължение на шест години.

🇩🇪 In addition to his long-time assistants Peter Krawietz and Pepijn Lijnders, Jürgen Klopp will also add former Dortmund midfielder Sven Bender to his Germany staff as one of the assistants. Klopp and Bender worked together for six years in Dortmund [@cfbayern, @BILD] pic.twitter.com/PJAr4GfLI7 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 22, 2026

Като футболист Бендер има 224 мача и 4 гола за “жълто-черните”, както и 7 срещи за националния отбор на Германия. След като приключи състезателната си кариера през 2021 г., той се отдаде на треньорството, като първо е асистент в юношеските отбори на Бундестима до 16 и 17 години.

След това Бендер бе помощник и на Един Терзич в любимия си Дортмунд в периода 2023-2024 г. Впоследствие бившият национал стана треньор на четвъртодивизионния Унтерхахинг, където е и в този момент.

🚨🅰️ BREAKING | Sven Bender is set to become Jürgen Klopp’s assistant coach with Germany, following @BILD. Talks are in the final stages. Nothing signed yet.



Peter Krawietz and Pep Lijnders are also expected to join Klopp’s coaching staff. #LFC



Klopp has now settled all key… pic.twitter.com/rgYJShppIF — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 22, 2026

Сега се очаква Бендер да се присъедини към екипа на новия германски селекционер, заедно с дългогодишните помощници на Клоп Петер Кравиц и Пепин Лийндерс. По всяка вероятност още в този петък ще бъде официалната пресконференция, в която Клоп ще бъде представен като новия треньор на Германия.

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Снимки: Imago