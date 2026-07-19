Гьотце отново се върна към отказа си да премине в Ливърпул и похвали Клоп

Героят за Германия на Мондиал 2014 Марио Гьотце разкри, че е бил близо до присъединяване към Ливърпул и събиране отново с треньора Юрген Клоп преди 10 години. Сега играчът на Айнтрахт (Франкфурт) на 100%“ съжалява, че не е направил трансфера си на "Анфийлд".
Гьотце каза пред The Athletic, че завръщането му в Борусия (Дортмунд) след три години в Байерн (Мюнхен) „не е била правилната идея“ и че е отхвърлил Ливърпул, защото не ги е смятал за достатъчно добри по това време. Той каза, че е решил да вземе решение за Дортмунд през 2016 г., „защото са изиграли най-добрия сезон, който някога са имали.
„Томас Тухел беше треньор. Те спечелиха най-много точки, които някога са печелили в сезон на Бундеслигата. Помислих си: „Добре, познавам обкръжението. Имат добър отбор. Може би можем да предизвикаме Байерн“, каза Гьотце.
Поглеждайки към Ливърпул, където Клоп беше започнал през есента на 2015 г. след седем години в Дортмунд, през които Гьотце беше влязъл в отбора: „Ливърпул беше близо. Клоп беше там. Бях в Ливърпул, за да го посетя. Наистина ми хареса идеята да отида при него, но клубът не беше в толкова добра ситуация. Те играха в Лига Европа, а аз дойдох от Байерн, спечелихме Световното първенство, играхме в Шампионската лига всеки път, винаги стигахме до полуфиналите и това беше моето очакване.
В този момент не разбирах, че някои неща се нуждаят от време. В ретроспекция, разбира се, е лесно, но това е моят урок“.
Официално: Гьотце остава в Айнтрахт
Той каза, че сега „100%“ съжалява, че не е направил трансфера, казвайки: „После се опитвам да разбера: Дали клубът или Клоп ме направи играча и човека, който бях в Дортмунд?“ Когато го гледам отстрани, той имаше толкова голямо „влияние върху мен и клуба“.
Гьотце, който отбеляза победния гол за Германия на финала на Световното първенство през 2014 г. срещу Аржентина, похвали Клоп, който сега е на път да стане треньор на германския национален отбор. „Това, което той разбира, а повечето треньори може би не разбират, е как да управлява хора. Ръководенето на играчи, управлението на очакванията, обединяването на хората като „цяло“, той го разбираше по перфектен начин. Може да бъде много остър в това, което иска и изисква. Ето защо беше толкова успешен“, завърши Гьотце.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google