Гьотце отново се върна към отказа си да премине в Ливърпул и похвали Клоп

Героят за Германия на Мондиал 2014 Марио Гьотце разкри, че е бил близо до присъединяване към Ливърпул и събиране отново с треньора Юрген Клоп преди 10 години. Сега играчът на Айнтрахт (Франкфурт) на 100%“ съжалява, че не е направил трансфера си на "Анфийлд".

Гьотце каза пред The ​​Athletic, че завръщането му в Борусия (Дортмунд) след три години в Байерн (Мюнхен) „не е била правилната идея“ и че е отхвърлил Ливърпул, защото не ги е смятал за достатъчно добри по това време. Той каза, че е решил да вземе решение за Дортмунд през 2016 г., „защото са изиграли най-добрия сезон, който някога са имали.

"If you win the final and win the trophy, this is what stays with you but the journey within the tournament was completely different."



What is it like to win the World Cup?



Interview with Mario Gotze.



📝 @AdamCrafton_



🔗 https://t.co/WLGYGHc8bZ pic.twitter.com/K43AM9bmSq — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 19, 2026

„Томас Тухел беше треньор. Те спечелиха най-много точки, които някога са печелили в сезон на Бундеслигата. Помислих си: „Добре, познавам обкръжението. Имат добър отбор. Може би можем да предизвикаме Байерн“, каза Гьотце.

Поглеждайки към Ливърпул, където Клоп беше започнал през есента на 2015 г. след седем години в Дортмунд, през които Гьотце беше влязъл в отбора: „Ливърпул беше близо. Клоп беше там. Бях в Ливърпул, за да го посетя. Наистина ми хареса идеята да отида при него, но клубът не беше в толкова добра ситуация. Те играха в Лига Европа, а аз дойдох от Байерн, спечелихме Световното първенство, играхме в Шампионската лига всеки път, винаги стигахме до полуфиналите и това беше моето очакване.

В този момент не разбирах, че някои неща се нуждаят от време. В ретроспекция, разбира се, е лесно, но това е моят урок“.

Официално: Гьотце остава в Айнтрахт

Той каза, че сега „100%“ съжалява, че не е направил трансфера, казвайки: „После се опитвам да разбера: Дали клубът или Клоп ме направи играча и човека, който бях в Дортмунд?“ Когато го гледам отстрани, той имаше толкова голямо „влияние върху мен и клуба“.

Гьотце, който отбеляза победния гол за Германия на финала на Световното първенство през 2014 г. срещу Аржентина, похвали Клоп, който сега е на път да стане треньор на германския национален отбор. „Това, което той разбира, а повечето треньори може би не разбират, е как да управлява хора. Ръководенето на играчи, управлението на очакванията, обединяването на хората като „цяло“, той го разбираше по перфектен начин. Може да бъде много остър в това, което иска и изисква. Ето защо беше толкова успешен“, завърши Гьотце.

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