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Има пълно споразумение: Юрген Клоп поема Германия

  • 19 юли 2026 | 19:57
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Има пълно споразумение: Юрген Клоп поема Германия

Това, което отдавна изглеждаше сигурно, вече е факт: след проваленото Световно първенство под ръководството на Нагелсман Юрген Клоп поема германския национален отбор. Това съобщават в един глас куп медии като „Билд“, “Скай“ и др. Според информациите има пълно договорка и следващия петък Клоп ще подпише контракт до Мондиал 2030 и ще бъде официално представен на пресконференция.

Тази вечер той все още ще бъде в ролята на телевизионен експерт за финала на Мондиала между Аржентина и Испания.

Според медийните публикации досегашният му работодател “Ред Бул” го освобождава без компенсация или други искания – детайл, който до последно беше препъникамък в преговорите с Германския футболен съюч. Обсъждаше се вариант Клоп да остане посланик на марката или консултант – сценарий, който от футболния съюз са искали да избегнат на всяка цена.

От федерацията отказаха коментар в неделя. „ДФБ не коментира настоящия етап на преговорите с Юрген Клоп. Окончателното решение ще бъде взето от компетентните органи“, съобщиха от ДФБ в отговор на запитване от Германската прес-агенция.

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