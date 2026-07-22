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Бивш германски национал прекрати кариерата си

  • 22 юли 2026 | 12:07
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Бивш германски национал прекрати кариерата си

Бившият германски национал Люис Холтби обяви в мрежа Инстаграм, че слага край на кариерата си. За последно 35-годишният футболист защитаваше цветовете на нидерландския НАК Бреда.

"Време е да се сбогуваме. След почти 20 години като професионалист днес приключва активната ми кариера. Като малко момче имах една мечта: да стана професионален футболист. Това, че можах да живея тази мечта толкова много години, беше привилегия, за която съм благодарен всеки един ден.  Футболът ми даде много повече, отколкото някога бих могъл да очаквам. Той ме оформи, позволи ми да порасна, отведе ме на места, които иначе никога не бих видял, и ми подари хора за цял живот. Имах честта да нося фланелките на велики клубове, да преживея невероятни моменти и да играя пред фенове, чиято подкрепа никога няма да забравя. Честта да представлявам страната си беше един от най-големите моменти в кариерата ми. За това искам да благодаря от сърце. 

Особена благодарност към семейството ми. Вие бяхте винаги до мен – в най-хубавите моменти, както и в най-трудните. Без вас това пътуване нямаше да е възможно. Напускам терена с гордост, смирение и безкрайна благодарност. Но едно е сигурно: никога няма да обърна гръб на футбола. Тази игра винаги ще бъде част от мен и аз се радвам на това, което предстои. Благодаря на всеки клуб, всеки треньор, всеки съотборник, всеки служител и всеки фен, който беше част от това пътуване. Благодаря ти, футбол. За всичко", написа полузащитникът.

Холтби игра три пъти за Германия между октомври 2010-а и ноември 2012 година. Той прекара основната част от кариерата си в Бундеслига, където носи екипите на Шалке 04, Майнц 05, Хамбургер ШФ, Бохум и Холщайн (Кил). Освен това халфът игра и в Англия за Тотнъм, Фулъм и Блекбърн.

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Снимки: Gettyimages

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