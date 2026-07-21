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  3. Неочаквано: Реал може да поиска големия герой на Испания, който е в Барселона

Неочаквано: Реал може да поиска големия герой на Испания, който е в Барселона

  • 21 юли 2026 | 16:19
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Испанският футболен национал и нападател на Барселона Феран Торес е опция за новата звездна селекция на Реал Мадрид, съобщава L'Equipe. Торес играе за каталунците от зимата на 2022 година, като има договор със „синьо-червените“ за още една година. Той също така е защитавал цветовете на Валенсия и Манчестър Сити, откъдето всъщност пристигна на "Камп Ноу".

Победният гол на финала може да промени съдбата на Феран Торес
Победният гол на финала може да промени съдбата на Феран Торес

Различни източници твърдяха, че той е много близо до преминаване в ПСЖ преди старта на Световното първенство, но постепенно тези слухове охладняха. В момента той е свързван и с трансфер в Ливърпул, които също търсят подсилване в офанзивен план, а Торес изглежда като добър вариант, тъй като би могъл да се справя еднакво добре и по крилото, и на върха на атаката.

Ливърпул също се интересува от героя на Испания
Ливърпул също се интересува от героя на Испания

Именно отй отбеляза победния гол на финала на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина (1:0 след продължения), който се проведе на 19 юли. Той спечели и Европейското първенство през 2024 година и Лигата на нациите за сезон 2022/2023 с „Ла Роха“.

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