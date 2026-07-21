Неочаквано: Реал може да поиска големия герой на Испания, който е в Барселона

Испанският футболен национал и нападател на Барселона Феран Торес е опция за новата звездна селекция на Реал Мадрид, съобщава L'Equipe. Торес играе за каталунците от зимата на 2022 година, като има договор със „синьо-червените“ за още една година. Той също така е защитавал цветовете на Валенсия и Манчестър Сити, откъдето всъщност пристигна на "Камп Ноу".

Победният гол на финала може да промени съдбата на Феран Торес

Различни източници твърдяха, че той е много близо до преминаване в ПСЖ преди старта на Световното първенство, но постепенно тези слухове охладняха. В момента той е свързван и с трансфер в Ливърпул, които също търсят подсилване в офанзивен план, а Торес изглежда като добър вариант, тъй като би могъл да се справя еднакво добре и по крилото, и на върха на атаката.

Ливърпул също се интересува от героя на Испания

Именно отй отбеляза победния гол на финала на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина (1:0 след продължения), който се проведе на 19 юли. Той спечели и Европейското първенство през 2024 година и Лигата на нациите за сезон 2022/2023 с „Ла Роха“.

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