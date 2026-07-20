Де ла Фуенте призова Кукурея да си спази обещанието за негова татуировка

Защитникът на испанския национален отбор Марк Кукурея ще трябва да спази обещанието си и да си татуира лицето на селекционера Луис де ла Фуенте, след като тимът му победи Аржентина и стана световен шампион. Още в самото начало на Мондиал 2026 левият бек каза, че ще си направи такава татуировка, ако Испания вдигне трофея в Ню Джърси.

Кукурея с нестандартно обещание, ако Испания спечели световната титла

"Твърде съм стар за татуировки, но моите играчи си държат на думата и знам, че ще го направят. Той допусна грешка и сега ще си спази обещанието. Не съм толкова грозен", каза наставникът на "Ла Фурия Роха" на пресконференцията си след финала. Попитан на коя част от тялото би искал Кукурея да си татуира лицето му, Де ла Фуенте отговори: "Може би някъде, където няма да се вижда. Когато кажеш нещо, трябва да си държиш на думата."

Spain's players promised their manager Luis de la Fuente that they would get his face tattooed somewhere on their bodies if they were to win the World Cup! 😆



But whereabouts will Marc Cucurella choose is the question? 🤔 pic.twitter.com/EhdGS3d4YO — BBC Sport (@BBCSport) July 20, 2026

Самият Кукурея също беше попитан за своето обещание, като той отговори лаконично, че тепърва ще реши къде да бъде татуировката и че е длъжен да си я направи.

😁🇪🇸 Marc Cucurella: “I need to think where do I get the tattoo of Luis de la Fuente now!”.



“I will do it visible! I’ll think about that during the flight to get back home”. pic.twitter.com/nLZhyWt0DH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026

Испания победи Аржентина с 1:0 след продължения и за втори път в историята вдигна трофея от Мондиала, а новото попълнение на Реал Мадрид игра 120 минути във финала.

🚨😂 Marc Cucurella promised to get a tattoo of Spain manager Luis de la Fuente if Spain won the 2026 FIFA World Cup…



🇪🇸 Spain are now World Cup champions.



⏳ Time to keep the promise. 🖋️😅 pic.twitter.com/WJjbDOw2IC — Speedline (@speedlne) July 19, 2026

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Снимки: Gettyimages