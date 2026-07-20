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  3. Де ла Фуенте призова Кукурея да си спази обещанието за негова татуировка

Де ла Фуенте призова Кукурея да си спази обещанието за негова татуировка

  • 20 юли 2026 | 10:57
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Защитникът на испанския национален отбор Марк Кукурея ще трябва да спази обещанието си и да си татуира лицето на селекционера Луис де ла Фуенте, след като тимът му победи Аржентина и стана световен шампион. Още в самото начало на Мондиал 2026 левият бек каза, че ще си направи такава татуировка, ако Испания вдигне трофея в Ню Джърси.

Кукурея с нестандартно обещание, ако Испания спечели световната титла
Кукурея с нестандартно обещание, ако Испания спечели световната титла

"Твърде съм стар за татуировки, но моите играчи си държат на думата и знам, че ще го направят. Той допусна грешка и сега ще си спази обещанието. Не съм толкова грозен", каза наставникът на "Ла Фурия Роха" на пресконференцията си след финала. Попитан на коя част от тялото би искал Кукурея да си татуира лицето му, Де ла Фуенте отговори: "Може би някъде, където няма да се вижда. Когато кажеш нещо, трябва да си държиш на думата."

Самият Кукурея също беше попитан за своето обещание, като той отговори лаконично, че тепърва ще реши къде да бъде татуировката и че е длъжен да си я направи.

Испания победи Аржентина с 1:0 след продължения и за втори път в историята вдигна трофея от Мондиала, а новото попълнение на Реал Мадрид игра 120 минути във финала.

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Снимки: Gettyimages

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