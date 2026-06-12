Кукурея с нестандартно обещание, ако Испания спечели световната титла

Испанският национал Марк Кукурея обеща да си татуира лика на селекционера на националния отбор Луис де ла Фуенте, ако испанците спечелят световната титла. „Ако спечелим Световното първенство, ще си татуирам лицето на Луис де ла Фуенте. Мисля, че на бицепса си“, цитира думите на Кукурея COPE. През сезон 2025/26 27-годишният защитник отбеляза един гол и направи четири асистенции в 50 мача за Челси. Кукурея е изиграл 24 мача за испанския национален отбор в кариерата си, отбелязвайки един гол. В груповата фаза на Мондиал 2026 Испания ще се изправи срещу Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай.

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Снимки: Gettyimages