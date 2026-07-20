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Хари Кейн подкрепи Томас Тухел и не изключи участие на Мондиал 2030

  • 20 юли 2026 | 10:43
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Капитанът на Англия Хари Кейн изрази подкрепата си за Томас Тухел като селекционер на националния отбор. Германецът бе подложен на критики заради защитната си тактика, която доведе до загуба след обрат в полуфинала на Световното първенство срещу Аржентина. Същевременно Кейн се надява все още да бъде част от състава на Англия за Мондиала през 2030 г.

Капитанът на „трите лъва“ застана зад наставника си въпреки недоволството от тактическите му решения при поражението от Аржентина.

Решението на Тухел да се опита да запази крехката преднина от 1:0, преминавайки към схема с петима защитници след последната пауза за хидратация, предизвика широко разпространено недоволство, тъй като отборът не успя да удържи на продължителния натиск на Аржентина.

Чувството на разочарование бе подсилено, след като Англия спечели головия трилър с 10 попадения в мача за третото място срещу Франция. Така тимът си осигури най-високото класиране на Световно първенство от 1966 г. насам и записа най-доброто си представяне на чужда земя.

Веднага след загубата миналата сряда Кейн призна, че решението да се брани резултатът е имало обратен ефект. Сега обаче той публично подкрепи Тухел, вярвайки, че треньорът ще си извлече поуки от отпадането и ще поведе успешно отбора към Евро 2028.

„Той е основна причина да сме тук“, заяви Кейн пред „Скай Спортс“. „Той е основна причина да постигнем най-доброто си класиране от 60 години насам. Има много въпроси от типа „какво щеше да стане, ако?“ след онази вечер и ще е нужно време, за да го осмислим. За него също. Това, че е един от най-добрите треньори в света, не означава, че ще взима правилното решение всеки път. Същото важи и за играчите на терена. Всички правим грешки и трябва да се опитваме да се подобряваме.

Феновете имат право да бъдат ядосани. Мисля, че Томас знаеше по-добре от всеки друг, когато пое поста, че напрежението и залогът ще бъдат високи. Той почти ни изведе до самия край, но не успя. Хората ще се опитат да търсят виновни. Мисля, че му трябва време да осмисли всичко. Беше лудо пътешествие. Много възходи и един голям провал. Това е и първият му турнир. Той се учи от играчите, от напрежението, от обстановката, от пътуванията. Това само ще ни направи по-добри за в бъдеще.“

Въпреки че предстои Европейско първенство, Кейн се надява да има роля и на Световното първенство през 2030 г.

Нападателят на Байерн (Мюнхен) ще бъде на 36 години, когато турнирът започне след четири години, но след като подобри рекорда за най-много голове за англичанин на световни финали това лято, капитанът не изключва възможността все още да бъде част от отбора.

„Току-що приключих най-добрия сезон в кариерата си, а навършвам 33. Невъзможно е да се каже, четири години са много дълъг период. Казвал съм го и преди, да играя за Англия е най-голямата ми амбиция. Чувствам се по-добре от всякога. Ще видим. Никога не си поставям граници за тези неща. Докато се представям по начина, по който го правя, ще представям Англия. Но четири години са много време. Не се увличам.“

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