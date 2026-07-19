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Кейн отправи послание след края на Световното за Англия

  • 19 юли 2026 | 18:33
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Капитанът на Англия Хари Кейн отправи положително послание към своите съотборници след края на Световното първенство. Нападателят поздрави своя съотборник Букайо Сака за хеттрика на крилото на Арсенал, който той заби в мача за трето и четвърто място срещу Франция, спечелен с изумителното 6:4 от “трите лъва”. Кейн благодари и на всички, подкрепили отбора по време на кампанията на островитяните на Мондиал 2026.

“Позитивен начин за край на това Световно първенство. Поздравления за Букайо Сака и за брилянтния хеттрик. Благодаря на всички, които ни подкрепиха тук и у дома. Време е за почивка”, написа Кейн в социалните мрежи малко след пристигането на англичаните на родна земя. Те кацнаха този следобед на летището в Бирмингам.

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Снимки: Gettyimages

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