Кейн отправи послание след края на Световното за Англия

Капитанът на Англия Хари Кейн отправи положително послание към своите съотборници след края на Световното първенство. Нападателят поздрави своя съотборник Букайо Сака за хеттрика на крилото на Арсенал, който той заби в мача за трето и четвърто място срещу Франция, спечелен с изумителното 6:4 от “трите лъва”. Кейн благодари и на всички, подкрепили отбора по време на кампанията на островитяните на Мондиал 2026.

A positive way to end this World Cup. Congrats @BukayoSaka87 on a brilliant hat-trick! Thank you to everyone who has supported us here and at home. Time for a rest and a break. 🙌 pic.twitter.com/ozX69tLzkW — Harry Kane (@HKane) July 19, 2026

“Позитивен начин за край на това Световно първенство. Поздравления за Букайо Сака и за брилянтния хеттрик. Благодаря на всички, които ни подкрепиха тук и у дома. Време е за почивка”, написа Кейн в социалните мрежи малко след пристигането на англичаните на родна земя. Те кацнаха този следобед на летището в Бирмингам.

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Снимки: Gettyimages