Доналд Тръмп даде своята прогноза за победител във финала

Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че очаква Лионел Меси и Аржентина да победят Испания във финала на Световното първенство тази вечер.

Преди началото на двубоя, на въпрос на „Фокс“ за това кой ще спечели, той заяви: „Е, знаех, че ще ме попитате, затова доста мислих по въпроса. Мразя да се замесвам, въпреки че от политическа гледна точка няма голямо значение. Бих казал, че е трудно да се залага срещу Меси. Той е велик. Гледах онзи пас, беше абсолютно перфектен (към Лаутаро Мартинес за победния гол срещу Англия - бел.ред.). Това беше съвършенство.”

🚨🎙️ Your prediction for the final?



🗣️ Donald Trump: "It's so hard to bet against Messi, I saw that pass… or maybe it can be called a decisive pass. It was absolutely perfect.



And of course, his teammate also needs great talent to head the ball at that speed, but the pass… — MessiXtra (@MessiXtraHQ) July 19, 2026

Докато обсъждаше най-великите играчи в историята на футбола, Тръмп, който ще присъства на мача, добави, че синът му Барън често му говори за футбол и споделя с него много от знанията си за играта.

„Меси е велик, Роналдо е велик и мразя да го казвам, но гледах Пеле, когато беше в Космос - продължи Тръмп. - Имах възможността да гледам Пеле как играе. Това са велики играчи. Има и някои други. Получавам тази информация от сина си, синът ми Барън е огромен футболен фен. Тук наистина играят и други невероятни футболисти, но бих казал, че в момента, като погледнете, винаги съм харесвал Кристиано Роналдо, винаги съм харесвал Меси.“

“Срещнах се с Меси съвсем наскоро, а Кристиано го познавам. Те имат доста добър живот – всъщност много по-лесен от моя!“, пошегува се още държавният глава на САЩ.

Очаква се Тръмп да връчи трофея на отбора победител след мача.

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