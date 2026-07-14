Суперсблъсък между Франция и Испания определя първия финалист на Мондиал 2026

След двудневна пауза Световното първенство се завръща с първия от оставащите четири мача до края на шампионата. Добрите познайници Франция и Испания излизат тази вечер на "АТ&T Стейдиъм" в 22:00 часа българско време в първия полуфинален сблъсък. Победителят ще спори за трофея с Англия или актуалния световен шампион Аржентина.

Отборът на Франция, който е на трето място в ранглистата на ФИФА, ще се опита да стане едва третият тим в историята, който достига до три поредни финала на световни първенства. Досега това са постигали само Германия и Бразилия. Днес е националният празник на Франция, така че "петлите" ще са още по-мотивирани да донесат радост на сънародниците си.

Селекцията на Дидие Дешан е най-убедителният отбор на Мондиал 2026 до момента. "Петлите" спечелиха и шестте си мача досега, като очаквано оглавиха група "I", след което елиминираха последователно Швеция, Парагвай и Мароко, като отбелязаха 16 гола до момента. Половината от тях са на сметката на Килиан Мбапе, който продължава битката за голмайсторския приз на турнира.

Освен че е капитан на отбора от 1998 г., който спечели трофея на родна земя, Дешан днес ще ръководи 26-ия си мач на световно първенство като треньор, надминавайки дългогодишния рекорд на Хелмут Шон. Франция продължи напред във всеки от последните си четири участия на полуфинали на световни първенства. Освен това "петлите" спечелиха единствения сблъсък между тези два отбора на такъв форум, след като преди 20 години стигнаха до обрат и победа с 3:1.

Дешан: Испания е фаворитът и ще бъде под по-голямо напрежение

Испания обаче има предимство в общата статистика, тъй като "Ла Фурия Роха" спечели 18 от 38-те срещи между двата отбора до момента. Освен това испанците стигнаха до победата в седем от последните 10 мача с "петлите". Франция е с 13 успеха общо.

На полуфиналите на Евро 2024 Испания надделя с 2:1, а през миналата година спечели с 5:4 финала на Лигата на нациите. Това са последните две срещи между двата отбора преди днешния им сблъсък.

Тимът на Луис де ла Фуенте, който е на второ място в ранглистата на ФИФА, спечели своята група "H", въпреки че започна с разочароващо нулево равенство с Кабо Верде. След това в елиминациите преминаха без проблеми през Австрия, за да стигнат впоследствие до трудни победи над Португалия и Белгия. И в двете срещи късните победи голове бяха дело на Микел Мерино.

Микел Мерино с уникално постижение в историята на световните първенства

За настоящия европейски шампион това е едва втори полуфинал на световно първенство. Първият бе в Южна Африка преди 16 години, когато Испания спечели титлата.

От началото на турнира в Русия през 2018 г. испанците са загубили само един от 27 мача на големи първенства, като са непобедени в последните 14 срещи.

Килиан Мбапе е напълно готов за полуфинала, въпреки че бе заменен заради проблеми в 1/4-финала. Същото важи и за Ману Коне. Орелиан Чуамени лекуваше травма в бедрото, но ще е на разположение на Дешан за днешния сблъсък.

Де ла Фуенте: Важното е да наложим нашия стил на игра

Микел Оярсабал, който до момента има четири гола на Световното, ще води атаката на Испания. Големият въпрос, който вълнува местните медии, е дали Педри ще получи титулярно място, или отново ще остане на пейката за началото, както бе и срещу Белгия. Ако това се случи, то Фабиан Руис трябва да се седне на пейката или да се придвижи по-напред на мястото на Дани Олмо, който пък може да мине по левия фланг, а Алекс Баена да загуби своето титулярно място. По-вероятно е обаче Де ла Фуенте да не прави тези вътрешни размествания и да заложи на същите 11, които започнаха и срещу Белгия.

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