Унай Симон: Ако всеки играе на най-доброто си ниво, няма отбор, който може да ни победи

Вратарят на националния отбор на Испания Унай Симон, който наскоро подобри рекорда на италианеца Валтер Дзенга за най-много сухи минути на световни финали, коментира шансовете на тима му в полуфинала срещу Франция на Световното първенство по футбол.

"Знаем, че Франция е голяма футболна сила. Но всички, които сме в отбора и знаем как се готвим ежедневно, имаме голяма увереност в нашия стил на игра. Мислим така - ако всеки играе на най-доброто си ниво, няма отбор в смета, който може да ни победи", казва вратарят пред радио "Копе".

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"Всеки има своите козове. Франция има мощ в атака и страхотни индивидуални таланти. Нашата сила е отборът. Ние сме колектив, който знае плана си за игра и е трудно да бъде победен", каза още футболистът на Атлетик Билбао.

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"Дембеле е най-непредвидим, защото използва еднакво добре и двата си крака. Килиан има невероятни технически качества, но Дембеле е по-непредвидим. Ако трябва да бъда честен, не искам да имам нито един от двамата пред мен", призна той.

"Дали искам дузпи? Не, предпочитам да спечелим с 4:0 в редовното време. Не обичам дузпите. Аз съм маниак, обичам да анализирам, но съм убеден, че това е лотария. Убеден съм, че избера ли правилния ъгъл, ще спася. Но не искам всичко да се реши така", каза още Симон.

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