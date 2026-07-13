ПриСтрастните прогнози на Футболинките за полуфиналния сблъсък между Франция и Испания

Първенството навлиза в най-напрегнатата си фаза. В центъра на спора е полуфиналният сблъсък между Франция и Испания. Анжи демонстративно "пречупва" французите с една франзела и е убедена, че Ламин Ямал отново ще се окаже големият кошмар за Килиан Мбапе. Йоана обаче няма никакво намерение да отстъпва и защитава "петлите", като дори предвижда голово шоу от своя фаворит. По време на словесния двубой не липсват закачки за представянето на Мбапе, сравнението с младата испанска сензация Ямал и дори признание, че Микел Мерино може да се окаже скритият коз на "Ла Фурия Роха". А когато франзелата отстъпва място на паелята, идва и моментът за най-смелите прогнози – 2:0 за Испания според Анжи срещу категоричното 4:0 за Франция с хеттрик на Мбапе според Йоана. Коя от двете ще познае? Вижте цялото видео в социалните мрежи на Sportal.bg!

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