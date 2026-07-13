Кубарси: Световното е уникален турнир, Ламин и аз трябваше да сме на Европейското до 21 години, а сме тук

Защитникът на Испания и Барселона Пау Кубарси сподели впечатленията си от участието си на Световното първенство и говори за взаимодействието си с победителите от Европейското първенство до 21 години.

„Това е уникален, специален турнир, а първото Световно първенство винаги е най-запомнящо се. Беше невероятно преживяване. Вчера разговарях с Шави Еспарт и Ким Жуниент, който беше обявен за най-добър играч на Европейското първенство до 21 години.

Разговаряме с момчетата от Ла Масия. Те свършиха невероятна работа. Ламин и аз вероятно също трябваше да сме там, но вместо това сме тук“, заяви Кубарси пред "Ас".

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

На 14 юли Испания ще играе срещу Франция в полуфиналите на Световното първенство. Началният час е насрочен за 22:00.

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Снимки: Imago