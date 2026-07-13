Дешан: Испания е фаворитът и ще бъде под по-голямо напрежение

Селекционерът на Франция Дидие Дешан подчерта, че неговият отбор познава добре Испания преди утрешния полуфинален сблъсък между двата тима на Мондиал 2026. Той също така увери, че фаворитът за титлата не са “петлите”, а “Ла Фурия роха” заради триумфа си на Евро 2024.
“Добре познаваме Испания, това е актуалният европейски шампион. Също така играхме срещу тях в полуфиналите на Лигата на нациите миналото лято. Още преди началото на Мондиала ни сочеха за фаворити, но такива са испанците. Това ги поставя под по-голямо напрежение заради всичко, което са постигнали, въпреки че загубиха финала срещу Португалия в Лигата на нациите. Това е един много добър отбор с доста силни страни. Предстои първият полуфинал на Мондиала, така че нивото ще бъде много високо”, коментира Дешан пред телевизията на Френската федерация в самолета за Далас.
Снимки: Gettyimages