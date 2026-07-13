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  3. Алекс Баена: Франция има страхотни нападатели, но знаем как да ги спрем

Алекс Баена: Франция има страхотни нападатели, но знаем как да ги спрем

  • 13 юли 2026 | 21:54
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Крилото на националния тим на Испания Алекс Баена каза, че той и съотборниците му уважават Франция преди полуфинала на Световното първенство утре, но настоя, че те няма да чакат да се разрази буря пред вратата им.

"Четиримата в атака правят страхотен турнир и ще трябва да ги държим под око. Но ще се опитаме да ги накараме да ни гледат повече, отколкото ние тях", каза Баена пред репортери в понеделник.

"Нашата сила е да притежаваме топката, да я държим в атака и да се уверим, че те ще ни атакуват възможно най-малко. Да се надяваме, че утре ще бъде така", каза още играчът на Атлетико Мадрид.

"Вярно е, че в последните два мача ги победихме и това ни устройваше, но всеки мач е свят сам по себе си", смята Баена.

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Снимки: Imago

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