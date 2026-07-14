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  3. Дешан: Всичко с Мбапе е наред

Дешан: Всичко с Мбапе е наред

  • 14 юли 2026 | 03:23
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Селекционерът на френския национален отбор Дидие Дешан говори за състоянието на голмайстора на тима Килиан Мбапе преди полуфиналния сблъсък от Световно първенство срещу Испания.

Килиан е добре. Не можеш да си готов на повече от 100%, но да, той е наред. Защо е тренирал индивидуално?. Той, както и останалите, има право да играе 10 минути вместо 20 по време на игрово упражнение“, заяви Дешан.

Дешан: Испания е фаворитът и ще бъде под по-голямо напрежение
Дешан: Испания е фаворитът и ще бъде под по-голямо напрежение

"Чуамени още не е напълно готов. Последният му мача беше преди две седмици, но това не е проблем. Орелиан ще е на линия за полуфинала", добави Дешан.

Срещата между Франция и Испания е днес от 22:00 часа в Далас.

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Снимки: Gettyimages

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