Дешан: Всичко с Мбапе е наред

Селекционерът на френския национален отбор Дидие Дешан говори за състоянието на голмайстора на тима Килиан Мбапе преди полуфиналния сблъсък от Световно първенство срещу Испания.
„Килиан е добре. Не можеш да си готов на повече от 100%, но да, той е наред. Защо е тренирал индивидуално?. Той, както и останалите, има право да играе 10 минути вместо 20 по време на игрово упражнение“, заяви Дешан.
Дешан: Испания е фаворитът и ще бъде под по-голямо напрежение
"Чуамени още не е напълно готов. Последният му мача беше преди две седмици, но това не е проблем. Орелиан ще е на линия за полуфинала", добави Дешан.
Срещата между Франция и Испания е днес от 22:00 часа в Далас.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages