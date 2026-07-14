Дешан: Всичко с Мбапе е наред

Селекционерът на френския национален отбор Дидие Дешан говори за състоянието на голмайстора на тима Килиан Мбапе преди полуфиналния сблъсък от Световно първенство срещу Испания.

„Килиан е добре. Не можеш да си готов на повече от 100%, но да, той е наред. Защо е тренирал индивидуално?. Той, както и останалите, има право да играе 10 минути вместо 20 по време на игрово упражнение“, заяви Дешан.

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"Чуамени още не е напълно готов. Последният му мача беше преди две седмици, но това не е проблем. Орелиан ще е на линия за полуфинала", добави Дешан.

Срещата между Франция и Испания е днес от 22:00 часа в Далас.

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Снимки: Gettyimages