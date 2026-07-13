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Кунде: Силата на Испания е в колектива

  • 13 юли 2026 | 23:18
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Защитникът на Франция Жул Кунде говори пред медиите в навечерието на полуфиналния сблъсък на Световното първенство срещу Испания.

"14 юли е национален празник на Франция, но и ден на траур за жертвите на атентата в Ница. Искаме да направим французите горди. Има огромен залог, мотивацията е на най-високо ниво, защото това е полуфинал на Световно първенство", каза футболистът на Барселона

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"Силата на Испания винаги е била в колектива, в притежанието на топката. В ДНК-то на отбора им е да изморяват съперника с постоянно движение от дясно наляво и обратно. Играта на Франция е базирана по-скоро на преход. Ще се опитаме да ги надиграем", добави Кунде.

Двубоят в Далас е утре от 22:00 часа.

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Снимки: Imago

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