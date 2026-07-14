Заир-Емери: Ние сме Франция и не се страхуваме от никого

Полузащитникът на френския национален отбор Уарен Заир-Емери демонстрира увереност преди полуфиналния сблъсък с Испания от Световното първенство по футбол.

„Не знам какво мислят испанците. Ние сме Франция и не се страхуваме от никого. Фокусирани сме единствено върху себе си. Те могат да говорят каквото си искат, но това не променя нищо. Мачът не се решава в социалните мрежи или в медиите, а на терена. Честно казано, не следя какво казват. Говореха същото и преди мача с ПСЖ. Ние мислим само за себе си и за предстоящия двубой, а не за изявленията на другите“, заяви Заир-Емери.

Френският футболист коментира и звездата на испанците Ламин Ямал, като подчерта, че не трябва да се концентрират само върху един играч.

„Футболът е колективен спорт, а Испания е страхотен отбор. Ние също сме такъв. Ламин е много добър – може да дриблира, изключително бърз е... Но преди да говорим за Ламин, трябва да говорим за целия испански тим“, допълни той.

Срещата между Франция и Испания ще се изиграе във вторник, 14 юли, на стадион AT&T в Арлингтън, САЩ.

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Снимки: Imago