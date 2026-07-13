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Борха Иглесиас за коментарите на бившия премиер Рахой относно Франция: Подобни неща ме изненадват и натъжават

  • 13 юли 2026 | 15:35
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Нападателят на Селта и Испания Борха Иглесиас беше попитан от DAZN за противоречивите думи на бившия премиер Мариано Рахой по адрес на играчите от френския национален отбор.

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Франция разполага с отбор от изключително високо ниво. Но, разбира се, без французи“, написа политикът в своята колонка за „Ел Дебате“.

По този повод Борха Иглесиас каза: „Истината е, че бях изненадан. Вчера, докато пътувах със самолет, ми изпратиха новината веднага след кацането.Изненадва ме, че в днешно време все още се занимаваме с подобни неща... защото аз възприемам живота и обществото като мултикултурни.

Всеки от нас е отнякъде, всеки е различен и вярвам, че именно в това се крие нашето богатство. Разбирам, че Франция е толкова богата в много аспекти именно заради множеството хора с различен произход, които има“, обясни той.

Нападателят призна, че „подобни неща ме натъжават, но мога да допусна, че не го е казал със зла умисъл. Въпреки това смятам, че трябва да бъдем малко по-внимателни с тези теми. Богатството на нашата страна, честно казано, се крие именно в това разнообразие“, подчерта Иглесиас.

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Думите на Рахой иначе веднага бяха осъдени от френското правителство и френската футболна федерация, както и от сегашния министър-председател на Испания Педро Санчес. Министрите на външните работи и на транспорта, както и още политици от на иберийската страна също реагираха бурно.

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Снимки: Imago

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