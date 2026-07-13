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Салвадорец, който приложи историческа намеса на ВАР, ще свири Франция - Испания

  • 13 юли 2026 | 11:50
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Салвадорецът Иван Бартон ще ръководи звездния полуфинален сблъсък от Мондиал 2026 г. между отборите на Франция и Испания. Реферът нашумя с изгонването на парагваеца Мигел Алмирон за покриване на устата в мача срещу Турция.

ВАР с нова историческа намеса на Мондиал 2026
ВАР с нова историческа намеса на Мондиал 2026

35-годишният салвадорец има солиден опит на най-високо ниво с близо 280 ръководени мача, включително няколко финала на Шампионската купа на КОНКАКАФ (еквивалент на Шампионската лига). Мачът във вторник ще бъде седмият за него на световни финали.

По време на настоящото първенство Бартон стана първият съдия, който приложи едно от новите правила, въведени от ФИФА. В мача ТурцияПарагвай (0:1) той изгони Мигел Алмирон за това, че си е покрил устата, докато е разговарял с играча на южната ни съседка Мерт Мюлдюр. Тази мярка беше въведена след полемиката между Винисиус и Джанлука Престиани в Шампионската лига.

Салвадорският рефер ще ръководи за първи път мач на националния отбор на Франция. Той обаче вече е свирил на младежкия тим на „петлите“ по време на Световното първенство до 17 години през 2019 г., по-конкретно в полуфинала срещу Бразилия (2:3). Две години по-късно той изгони и Рандал Коло Муани по време на тежката загуба на французите от Япония (0:4) на Олимпийските игри. Това ще бъде и първи мач за него, в който участва националният отбор на Испания.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Бартон ръководи още на Мондиал 2026 равенството между Япония и Швеция 1:1 в груповата фаза, както и победата с дузпи на Швейцария над Колумбия на 1/8-финалите.

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