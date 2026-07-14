Ламин Ямал: Това е най-важният мач в кариерата ми

Младата звезда на Испания Ламин Ямал сподели очакванията си за полуфиналния двубой срещу Франция от Мондиал 2026. Крилото на Барселона беше категоричен, че това ще е най-важният мач в досегашната му кариера.

„Не се притеснявам за головете, но винаги е специално да вкараш в такива мачове. Очевидно е, че приемам предизвикателството. Играя така, както знам. Никога няма да играя по-добре или по-зле. Винаги давам максимума и съм в услуга на отбора. Когато даваш всичко от себе си, не усещаш напрежение", заяви Ямал.

Де ла Фуенте: Важното е да наложим нашия стил на игра

„Попитаха ме дали се страхувам от Франция и аз казах „не“. Както каза и Кунде, футболът трябва да се приема такъв, какъвто е. И това е", продължи нападателят.

„Това е най-важният мач, който ще играя. Много сме развълнувани. Не усещам напрежение. Вие казвате, че не съм на най-доброто си ниво, така че не трябва да очаквате нищо от мен. Но вярвам, че утре всичко ще се получи. Сигурен съм, че утрешният ден ще бъде специален", изрази увереност Ямал.

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за полуфиналния сблъсък между Франция и Испания

„Футболът ми даде възможност да ме познават например в Чатануга. Гордея се с това, което съм постигнал. В живота има много по-сложни неща от един футболен мач. След двубоя всеки ще продължи с живота си", отбеляза испанският национал.

"Брат ми? Той не осъзнава какво се случва. Прави си това, което прави и вкъщи, а когато камерата го фокусира, прави глупости. Харесва ми, че хората го харесват. Забавлява ме да го гледам на екрана", каза още Ямал.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago