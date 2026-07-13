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Педро Поро: Има умора, но тя остава на заден план

  • 13 юли 2026 | 22:17
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Крайният защитник на Испания Педро Поро призна, че футболистите усещат малка умора, тъй като са пътували до момента повече от съперника си а полуфиналите на Мондиал 2026 - Франция.

"Вярно е, че сме малко уморени от толкова много пътуване. Пътувахме много повече и изминахме повече километри от тях и накрая го забелязваш малко. Но мисля, че всички сме добре, с много вълнение и много желание. Това е уважение към един от най-добрите отбори в турнира и в света. Надяваме се, че ще бъде много, много равностоен мач и че ще се реши от малки детайли", каза футболистът на Тотнъм

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Снимки: Imago

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